Il progetto, svoltosi alla Casa del Giovane, è stato rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola primaria di Robecchetto con Induno.

Le bocce che scorrono lente sul campo, gli sguardi concentrati dei più piccoli e l’entusiasmo di chi scopre uno sport fatto di precisione, rispetto e condivisione. È questo il clima che si è respirato alla Bocciofila Casa del Giovane di Turbigo in occasione della giornata conclusiva del progetto “Bocciando si impara”, promosso dalla Bocciofila e rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola primaria di Robecchetto con Induno.

Un’iniziativa che, nel corso dei mesi, ha avvicinato i più piccoli al mondo delle bocce non solo come sport, ma anche come occasione educativa e formativa. La mattinata finale è stata il momento per “mettersi in gioco” davvero: i ragazzi hanno partecipato a una gara a squadre, dando prova degli insegnamenti appresi durante il progetto. A scendere in campo sono stati gli studenti che, in ogni classe, avevano totalizzato i tre punteggi migliori, in un clima di entusiasmo, fair play e sana competizione.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa anche la presenza delle istituzioni. Il sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi, insieme all’assessore Andrea Azzolin, ha voluto portare il saluto dell’Amministrazione comunale: «Grazie alla Bocciofila Casa del Giovane per l’importante attività che da sempre svolge a Turbigo e in tutto il territorio. Una realtà vero e proprio punto di riferimento per la cittadinanza e per gli allievi delle scuole cittadine e della zona».

“Bocciando si impara” si conferma così un esempio concreto di collaborazione tra associazioni sportive, scuola e comunità, capace di trasmettere valori come il rispetto delle regole, la socialità e il gioco di squadra, dimostrando che anche attraverso discipline tradizionali si può crescere, imparare e stare insieme.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!