meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo coperto, leggera pioggia
Sab, 17/01/2026 - 03:50

data-top

sabato 17 gennaio 2026 | ore 04:13

“Bocciando si impara”

Il progetto, svoltosi alla Casa del Giovane, è stato rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola primaria di Robecchetto con Induno.
Turbigo - “Bocciando si impara” 2026

Le bocce che scorrono lente sul campo, gli sguardi concentrati dei più piccoli e l’entusiasmo di chi scopre uno sport fatto di precisione, rispetto e condivisione. È questo il clima che si è respirato alla Bocciofila Casa del Giovane di Turbigo in occasione della giornata conclusiva del progetto “Bocciando si impara”, promosso dalla Bocciofila e rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola primaria di Robecchetto con Induno.

Un’iniziativa che, nel corso dei mesi, ha avvicinato i più piccoli al mondo delle bocce non solo come sport, ma anche come occasione educativa e formativa. La mattinata finale è stata il momento per “mettersi in gioco” davvero: i ragazzi hanno partecipato a una gara a squadre, dando prova degli insegnamenti appresi durante il progetto. A scendere in campo sono stati gli studenti che, in ogni classe, avevano totalizzato i tre punteggi migliori, in un clima di entusiasmo, fair play e sana competizione.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa anche la presenza delle istituzioni. Il sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi, insieme all’assessore Andrea Azzolin, ha voluto portare il saluto dell’Amministrazione comunale: «Grazie alla Bocciofila Casa del Giovane per l’importante attività che da sempre svolge a Turbigo e in tutto il territorio. Una realtà vero e proprio punto di riferimento per la cittadinanza e per gli allievi delle scuole cittadine e della zona».

“Bocciando si impara” si conferma così un esempio concreto di collaborazione tra associazioni sportive, scuola e comunità, capace di trasmettere valori come il rispetto delle regole, la socialità e il gioco di squadra, dimostrando che anche attraverso discipline tradizionali si può crescere, imparare e stare insieme.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

DST: openday pallavolo
Turbigo - DST volley
La società turbighese è pronta ad ampliare la propria offerta sportiva anche sul territorio di Robecchetto. Per tutto giugno gli open day saranno gratuiti.
'Una famiglia vincente'
Cinema - Una famiglia vincente, una scena del film
Questa sera, mercoledì 18 gennaio, alle ore 21, ci sarà la proiezione gratuita in Sala della Comunità cuggionese del film 'Una famiglia vincente'.
La settimana dello sport
Cuggiono - Si apre la 'Settimana dello Sport' 2023
La fiaccola degli Oratori passa dal decanato di Magenta a quello di Castano Primo. Una settimana di appuntamenti e iniziative in Oratorio a Cuggiono tra giochi e incontri.

Invia nuovo commento