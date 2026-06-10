Milano raccontata in 50 minuti

Una serata tra storia e curiosità: sabato 13 giugno, alle 20.30, in Villa Comunale, un appuntamento gratuito promosso dal Comune in collaborazione con Ditta Gioco Fiaba.

Un viaggio nella storia di Milano, breve nel tempo ma ricco di suggestioni, personaggi, eventi e curiosità. È la proposta dell’iniziativa ‘La storia di Milano in 50 minuti’, in programma sabato 13 giugno alle 20.30 nella Villa Comunale di Ossona.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Ossona in collaborazione con Ditta Gioco Fiaba, vuole offrire al pubblico l’occasione di riscoprire Milano attraverso un racconto coinvolgente e accessibile, capace di attraversare epoche diverse e di mettere in luce alcuni dei passaggi che hanno contribuito a rendere il capoluogo lombardo una delle città più importanti d’Italia.

Non una semplice lezione, dunque, ma un momento pensato per accompagnare cittadini, famiglie e appassionati in un percorso narrativo tra storia, cultura e curiosità. Dai personaggi che hanno lasciato un segno agli eventi che hanno cambiato il volto della città, la serata sarà un modo originale per avvicinarsi alla memoria di Milano e comprenderne meglio il ruolo nel tempo.

L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo biblioteca [at] comune [dot] ossona [dot] mi [dot] it.

Un’occasione semplice e interessante per trascorrere una serata diversa, lasciandosi guidare in un racconto capace di unire conoscenza, divulgazione e piacere della scoperta.

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