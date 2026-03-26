Cultura, benessere e sostenibilità al centro della città

Un mese ricco di appuntamenti tra incontri, spettacoli e iniziative partecipate per vivere Milano in modo nuovo.

Ad aprile Cascina Cuccagna si conferma uno dei cuori pulsanti della vita culturale milanese, con un palinsesto che unisce comunità, creatività e attenzione al benessere. Torna infatti “Quotidiano Cuccagna”, il programma che anima gli spazi della cascina con proposte pensate per tutte le età, tra teatro, incontri e momenti di condivisione.

Due i progetti centrali del mese. Il primo è “Germogli Urbani”, dedicato al benessere psicologico: ogni giovedì, dal 2 aprile fino a fine luglio, uno sportello di consultazione aperto e accessibile invita cittadini e visitatori a prendersi uno spazio di ascolto e confronto. In un contesto informale e immerso nel verde, il progetto avvicina la psicologia alla quotidianità, offrendo un primo orientamento a chi attraversa momenti di cambiamento o desidera semplicemente fermarsi e riflettere.

Il secondo grande appuntamento è “L’Albero della Cuccagna”, in programma dal 13 al 19 aprile, all’interno della Paper Week 2026. Un progetto che mette al centro la sostenibilità ambientale e il valore del riciclo della carta, attraverso incontri, laboratori e attività aperte alla città. Un percorso che coinvolge scuole, imprese e famiglie, con l’obiettivo di promuovere una cultura del riuso concreta e condivisa.

Accanto a queste iniziative, proseguono gli appuntamenti settimanali che rendono viva la cascina. Ogni martedì il Mercato Agricolo valorizza i prodotti del territorio e la filiera corta, mentre il mercoledì sera è dedicato al teatro e allo spettacolo dal vivo con la rassegna “Mercoledì Spettacolare”. Un calendario ricco che spazia dal racconto teatrale alla stand up comedy, fino alla poesia e all’improvvisazione.

Non mancano momenti speciali anche nel weekend. L’11 e 12 aprile torna “La domenica bestiale con l’edizione del sabato”, un fine settimana di attività gratuite pensate per stimolare socialità, creatività e partecipazione, offrendo a cittadini e famiglie nuove modalità per vivere la città.

A rendere ancora più partecipata l’esperienza, fino al 9 maggio sarà possibile aderire alla Lotteria di Cascina Cuccagna 2026, promossa da ACCC - Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna. Un’iniziativa che unisce sostegno alle attività culturali e coinvolgimento diretto del pubblico: acquistando un biglietto, infatti, si contribuisce non solo al futuro della cascina, ma anche alla scelta del palinsesto estivo, tra arti visive, benessere e musica.

Un programma ricco e inclusivo, che conferma Cascina Cuccagna come luogo simbolo di una Milano attenta alle relazioni, alla cultura e alla sostenibilità, capace di mettere al centro le persone e le loro esperienze quotidiane.

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