Maltempo, chiuso l’istituto Bachelet: infiltrazioni e controsoffitti caduti

Le forti piogge hanno provocato danni in aule e uffici della scuola superiore di Abbiategrasso. Nessuna persona coinvolta, attività sospese in attesa della messa in sicurezza.

Il maltempo che per tutta la giornata di ieri si è abbattuto sul territorio ha provocato danni anche all’istituto superiore Bachelet di Abbiategrasso, in via Stignani 63. Questa mattina, infatti, la scuola è stata chiusa a seguito delle conseguenze causate dalle forti piogge.

Le infiltrazioni d’acqua hanno interessato diverse aree dell’edificio, provocando la caduta di alcuni controsoffitti pannellati in aule e uffici. Una situazione che ha reso necessario un immediato intervento di verifica, anche perché l’acqua avrebbe coinvolto parte dell’impianto elettrico, rendendo inagibile una porzione importante dell’istituto.

La scuola, che conta complessivamente circa 1300 persone tra studenti, docenti e personale ATA, ha quindi sospeso le attività. La decisione è stata presa dalla Dirigenza scolastica dopo il sopralluogo dei Vigili del fuoco di Abbiategrasso, in attesa che le zone danneggiate vengano ripristinate e messe in sicurezza.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. La priorità, ora, resta quella di garantire la sicurezza degli ambienti scolastici e consentire il ritorno alle lezioni solo quando saranno completati gli interventi necessari.

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