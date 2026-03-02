meteo-top

Cena... e musica... solidale

Le storiche sale della canonica bernatese hanno ospitato una cena solidale cantata, con l’obiettivo di raccogliere fondi ed abituare ragazzi e ragazze con disabilità al mondo del lavoro.
Bernate Ticino - Cena solidale del 28 febbraio 2026

L’inclusione, per davvero! Sintetizzando, potrebbe essere questo il motto della Bennati srl, storica azienda di Cassinetta di Lugagnano attiva nella produzione di confezioni di regalo solidali. Da 41 anni, la Bennati è impegnata nella lodevolissima attività di raccolta fondi per il supporto delle comunità di disabili e nell’organizzazione di eventi che permettano l’atto pratico di includere e offrire un’occasione anche a tutti coloro che spesso si trovano davanti ad ostacoli sociali enormi. Una di queste serate è stata proprio sabato 28 febbraio, quando nella stupenda cornice della Canonica di Bernate Ticino, ha avuto luogo una cena solidale cantata, con l’obiettivo di raccogliere fondi ed abituare ragazzi e ragazze con disabilità al mondo del lavoro. È così che tutta l’organizzazione, la gestione di sala e del palco è stata lasciata a questi fantastici ragazzi, sui quali Gianni Bennati, ha voluto poi spendere parole al miele: “è sempre difficile inserire le disabilitá nel mondo del lavoro, ma alla fatica di farlo corrisponde sempre una soddisfazione più che proporzionale nel vedere i progressi, le conquiste che riescono ad ottenere”. “Vogliamo dimostrare alle aziende che è possibile e non è solo convenienza o buona volontà; i risultati ci sono anche dal punto di vista lavorativo". Una serata che si è svolta alla presenza di tanti cittadini, sindaci e che si è chiusa con le performance canore di Giacomo, tanto belle da fare invidia alla finalissima sanremese. A margine, pacchi pasquali firmati Bennati a coronamento della mission aziendale e a festeggiamento degli oltre 2 milioni di pasti donati con i banchi alimentari.

