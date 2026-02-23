Ottant’anni di impresa e valori: UCID celebra la sua storia a Milano

All’Università Cattolica un convegno per rileggere il ruolo dell’imprenditoria cristiana dal dopoguerra a oggi.

Un anniversario che parla di storia, ma soprattutto di futuro. Mercoledì 25 febbraio, dalle 16.15, la Sala Negri da Oleggio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Largo Gemelli 1) ospiterà il convegno “L’identità dell’imprenditoria cristiana dal dopoguerra ad oggi”, promosso da UCID Gruppo Lombardo per celebrare gli 80 anni di presenza e attività sul territorio.

Un traguardo significativo per il gruppo lombardo dell’Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti, realtà che fin dalla ricostruzione post-bellica ha accompagnato il mondo produttivo italiano nel coniugare sviluppo economico, responsabilità sociale e ispirazione cristiana. L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere le tappe di un cammino che ha attraversato decenni di trasformazioni industriali, culturali e sociali, mantenendo al centro la dignità della persona e il bene comune.

Ad aprire e arricchire il confronto saranno interventi di primo piano. È attesa la presenza di Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, insieme al cardinale Angelo Bagnasco, consulente ecclesiastico dell’UCID Nazionale. Porteranno il loro contributo anche Gianluca Galletti, presidente nazionale UCID, Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice, e l’ingegner Aldo Fumagalli, alla guida del gruppo lombardo.

Il convegno si inserisce in un momento storico in cui il tema dell’identità imprenditoriale torna centrale. Tra transizione ecologica, innovazione tecnologica e nuove sfide geopolitiche, l’impresa è chiamata a interrogarsi non solo sui risultati economici, ma anche sul proprio impatto sociale e culturale. In questa prospettiva, l’esperienza UCID rappresenta una testimonianza di come sia possibile fare impresa con uno sguardo attento alla comunità e alla dimensione etica delle scelte.

Al termine dei lavori è previsto un momento conviviale con un brindisi-aperitivo, occasione per favorire l’incontro e lo scambio tra imprenditori, dirigenti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni. Un appuntamento che si annuncia non soltanto celebrativo, ma capace di rilanciare una riflessione concreta sul ruolo dell’imprenditoria cristiana nel tessuto economico lombardo e nazionale.

