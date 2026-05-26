Vanzaghello in marcia per la legalità

La quinta edizione dell’iniziativa ha coinvolto studenti, istituzioni e Forze dell’Ordine in un momento di memoria, responsabilità e impegno condiviso contro mafie e illegalità.

“Scelte giuste. Coraggio. Avanti”. Tre parole semplici, ma capaci di racchiudere un messaggio forte, risuonato ieri, lunedì 25 maggio, lungo le vie di Vanzaghello in occasione della quinta edizione della ‘Marcia della Legalità’.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Vanzaghello in collaborazione con la Scuola Secondaria di primo grado ‘A. De Gasperi’ dell’Istituto Comprensivo ‘Ada Negri’, ha visto camminare insieme istituzioni, studenti, insegnanti, Forze dell’Ordine e rappresentanti del territorio. Un gesto collettivo per ribadire, con presenza e partecipazione, l’importanza della legalità come valore quotidiano, da conoscere, difendere e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni.

Non una semplice manifestazione, dunque, ma un momento di comunità. Un’occasione per fermarsi, riflettere e comprendere che la legalità non è un concetto astratto, ma una scelta concreta che passa dai comportamenti di ogni giorno, dal rispetto delle regole, dal coraggio di dire no all’indifferenza e all’ingiustizia.

“Un appuntamento che negli anni è diventato un segno identitario della nostra comunità, un gesto collettivo che parla di memoria, responsabilità e impegno – ha detto l’assessore Doris Giugliano – Che questa quinta edizione della Marcia della Legalità sia un impegno autentico, e non un semplice rito. Che sia un seme fecondo, e non un ricordo che svanisce. Che sia un patto morale tra generazioni, istituzioni, scuola e cittadinanza. Un patto per affermare, insieme, che la mafia non è invincibile, che la giustizia può prevalere, che la verità merita sempre di essere cercata e difesa”.

Parole che hanno accompagnato una mattinata ricca di significato, resa ancora più importante dalle testimonianze e dalla presenza di diverse figure istituzionali, educative e civili. Tra loro la dottoressa Civita Di Russo, avvocato impegnato nella lotta alla mafia e nella difesa di collaboratori di giustizia, l’onorevole Novo Umberto Maerna, il consigliere regionale Luca Marrelli, vicepresidente della Commissione Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza ed Educazione alla Legalità, i consiglieri regionali Christian Garavaglia e Silvia Scurati.

Presenti anche il professor Fabio Calvino, presidente UCIIM Milano, la dottoressa Giovanna Venturino, presidente UCIIM Regione Lombardia e vicepresidente nazionale UCIIM, nonché preside dell’Istituto Orsoline di San Carlo di Milano, e la dottoressa Maria Assunta Lattuca, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo ‘Ada Negri’.

Un grazie particolare è stato rivolto anche ai docenti delle scuole di Vanzaghello e al personale scolastico presente dai plessi di Busto Garolfo e Villa Cortese, segno di una rete educativa che supera i confini comunali e si riconosce in valori condivisi.

Fondamentale, come sempre, la partecipazione delle Forze dell’Ordine: i Carabinieri del Comando Compagnia di Legnano e della Stazione di Castano Primo, i Carabinieri in congedo, la Polizia Locale di Vanzaghello e Turbigo. Accanto a loro sindaci, assessori dei Comuni dell’Alto Milanese e lo Skating Club Vanzaghello, a testimoniare una presenza ampia e corale.

La marcia si è così trasformata in un messaggio visibile: una comunità che cammina insieme sceglie da che parte stare. Dalla parte della giustizia, della memoria, della responsabilità e del futuro. Perché la legalità si costruisce passo dopo passo, con il coraggio delle scelte giuste e con la volontà di andare avanti, insieme.

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