Milano / Malpensa
DAT, conoscere per scegliere
- 22/04/2026 - 17:40
- Vanzaghello
Lunedì 20 aprile la Sala Consiliare del Comune di Vanzaghello ha ospitato un incontro dedicato a un tema tanto delicato quanto attuale: le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), strumenti fondamentali per esprimere in modo consapevole le proprie volontà in materia sanitaria.
L’iniziativa, promossa da Azienda Sociale – Azienda Speciale per i Servizi alla Persona per i Comuni del Castanese in collaborazione con l’Amministrazione comunale e accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e dialogo, capace di coinvolgere cittadini, professionisti e operatori del settore.
A guidare il confronto sono stati l’avvocato Maria Grazia Passerini e il notaio Massimiliano Ferraro, che hanno offerto una lettura completa del tema, toccando aspetti giuridici, notarili, etici e sociali. Un approccio multidisciplinare che ha permesso ai presenti di comprendere meglio il valore delle DAT non solo come strumento normativo, ma come espressione di libertà e dignità personale.
Particolarmente toccante e significativo è stato anche il contributo del professor Pellerin, già direttore dell’Unità Operativa di Cure Palliative e Terapie del Dolore dell’Ospedale di Legnano e presidente della LILT Varese, intervenuto dal pubblico. La sua testimonianza, ricca di esperienza e sensibilità, ha portato al centro dell’attenzione il vissuto concreto dei pazienti, offrendo uno sguardo umano e profondamente autentico su temi spesso affrontati solo dal punto di vista teorico.
L’incontro si è così trasformato in uno spazio di riflessione condivisa, in cui il diritto si è intrecciato con la dimensione personale e relazionale, ricordando quanto sia importante essere informati per poter scegliere in modo libero e consapevole.
Un ringraziamento è stato rivolto alla dottoressa Sara Testa, in rappresentanza di Azienda Sociale, per l’impegno organizzativo, così come all’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio per il sostegno all’iniziativa e ai relatori per la disponibilità e la qualità degli interventi.
Un appuntamento che conferma il valore di momenti di confronto come questo, capaci di avvicinare la comunità a temi complessi, trasformandoli in occasioni di crescita civile e consapevolezza condivisa.
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