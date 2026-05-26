UIL Lombardia, Antonio Albrizio alla guida del sindacato

Eletto all’unanimità nel primo Congresso regionale, il nuovo segretario generale indica le priorità: salari, sicurezza sul lavoro, giovani e lotta alle disuguaglianze.

Una nuova guida per affrontare le sfide del lavoro, della sicurezza e del futuro dei giovani. Il primo Congresso UIL Lombardia ha eletto all’unanimità Antonio Albrizio come nuovo segretario generale regionale, alla presenza del segretario generale UIL PierPaolo Bombardieri. Già segretario generale della Uiltrasporti Lombardia, Albrizio assume ora la guida del sindacato lombardo con l’obiettivo di rafforzare l’azione sul territorio e riportare al centro dell’attenzione pubblica i temi del lavoro dignitoso, dei salari, delle pensioni e della tutela delle persone.

“Più salario, zero morti e un futuro per i giovani” è il messaggio che sintetizza la linea del nuovo mandato. Albrizio ha richiamato con forza la necessità di difendere il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati, in un contesto in cui l’inflazione ha spesso ridotto l’efficacia dei rinnovi contrattuali. “Ribadisco con forza l’importanza della battaglia UIL per salari e pensioni che permettano di migliorare la qualità della vita delle persone”, ha sottolineato, indicando nella detassazione dei rinnovi contrattuali un primo passo, ma non l’unico strumento necessario.

Al centro del suo intervento anche il tema della sicurezza sul lavoro, definito come un impegno morale e civile. La campagna “Zero Morti sul Lavoro” resta una priorità assoluta, insieme alla lotta contro il lavoro povero, il dumping contrattuale, il precariato invisibile e tutte quelle forme di illegalità che rendono più fragile il mercato del lavoro.

Uno sguardo importante è stato rivolto anche all’Europa e all’innovazione. Albrizio ha evidenziato il rischio di un continente troppo lento davanti alle grandi trasformazioni tecnologiche, a partire dall’intelligenza artificiale. “Serve un’Unione più coesa, capace di investire e diventare autosufficiente”, ha affermato, richiamando la necessità di politiche lungimiranti e non limitate all’immediato.

Grande attenzione, infine, ai giovani. Il nuovo segretario ha parlato della fuga dei cervelli e del calo demografico come di un mix “micidiale”, capace di mettere in discussione l’alleanza tra generazioni su cui si fonda il sistema sociale. Da qui l’impegno della UIL Lombardia a stimolare la politica e le istituzioni affinché vengano costruite risposte concrete, in grado di offrire ai giovani motivi reali per restare, lavorare e progettare il proprio futuro in Italia.

Accanto ad Antonio Albrizio, il Congresso ha eletto la nuova segreteria regionale che resterà in carica per i prossimi quattro anni: Eleonora Di Prisco, Salvatore Monteduro, Abele Parente e Vittorio Sarti. Tesoriere sarà Silvia Gerli. Nei prossimi giorni saranno attribuite le deleghe operative. “La UIL Lombardia continuerà a essere il sindacato delle persone, contro le disuguaglianze, portando avanti le istanze dei territori per una società più giusta e sicura”, ha concluso Albrizio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!