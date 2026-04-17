Una giornata in Comune

I bambini della scuola parentale “Don Bosco” protagonisti tra istituzioni e cittadinanza attiva.

Una mattinata speciale all’insegna della scoperta e della partecipazione. I bambini della scuola parentale “I.P. Don Bosco” hanno vissuto nei giorni scorsi una vera e propria “giornata in Comune”, un’esperienza pensata per avvicinarli al funzionamento dell’Ente locale e alla vita amministrativa del paese.

L’iniziativa, inserita nel Piano per il Diritto allo Studio, ha permesso ai più piccoli di conoscere da vicino gli spazi del Municipio e le persone che ogni giorno lavorano al servizio della comunità. Un’occasione concreta per comprendere, con semplicità e curiosità, come si costruisce il bene comune.

Particolarmente coinvolgente il laboratorio di cittadinanza attiva, durante il quale i bambini hanno simulato una seduta di Consiglio Comunale. Tra interventi, proposte e momenti di confronto, i giovani partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona il valore del dialogo e della responsabilità nelle decisioni pubbliche.

Un’esperienza educativa significativa, che ha unito gioco e apprendimento, rafforzando il legame tra istituzioni e nuove generazioni. Un segnale importante che conferma quanto sia fondamentale aprire le porte del Comune ai cittadini di domani, per crescere insieme in una comunità sempre più consapevole e partecipata.

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