Ossona con gli occhi rivolti al cielo: una serata tra stelle, telescopi e meraviglia

Domenica 24 maggio, insieme al Gruppo Astrofili Cinisello Balsamo, cittadini e appassionati hanno vissuto un viaggio speciale alla scoperta dell’Universo.

Viaggiare nello spazio è, in fondo, anche un po’ viaggiare nel tempo. Guardare una stella, osservare una galassia, riconoscere una costellazione significa infatti lasciarsi accompagnare in una dimensione più grande, capace di unire conoscenza, stupore e curiosità.

È stata proprio questa l’atmosfera vissuta a Ossona nella serata di domenica 24 maggio, quando tanti partecipanti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al fascino del cielo stellato grazie all’incontro con il dottor Fumagalli del Gruppo Astrofili Cinisello Balsamo - GACB. Un appuntamento pensato per conoscere meglio il nostro Universo, esplorando costellazioni, galassie e alcuni dei misteri che da sempre accompagnano l’osservazione del cielo.

La serata non è stata soltanto un momento di divulgazione, ma anche un’esperienza diretta e coinvolgente. Grazie ai telescopi messi a disposizione dal Gruppo Astrofili, i presenti hanno potuto osservare il cielo da vicino, lasciandosi guidare tra punti luminosi, distanze immense e racconti capaci di rendere più comprensibile ciò che spesso appare lontano e irraggiungibile.

Un’iniziativa semplice, ma preziosa, perché ha saputo trasformare una sera di primavera in un’occasione di scoperta condivisa. Bambini, famiglie e appassionati hanno potuto vivere un momento diverso, fatto di ascolto, domande e meraviglia, riscoprendo quanto il cielo possa ancora parlare alla nostra immaginazione.

‘Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e, soprattutto, al dottor Fumagalli e ai colleghi Stefano e Matteo per averci guidato in questo affascinante viaggio nell’Universo’, il messaggio degli organizzatori, che hanno voluto sottolineare anche il prezioso supporto della Pro Loco ‘Morus Nigra’ APS Ossona per la collaborazione.

Una serata che ha ricordato come la cultura possa passare anche attraverso lo stupore: basta alzare lo sguardo, fermarsi per qualche istante e lasciarsi accompagnare, insieme, in un viaggio tra le stelle.

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