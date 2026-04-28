SOI è Stella d'Argento

Prestigioso riconoscimento nazionale del CONI per la storica società gialloblu nell’anno dell’80° anniversario dalla fondazione.

Un traguardo che premia una lunga storia di passione, impegno e attenzione educativa verso i giovani. La SOI Inveruno è stata infatti insignita della Stella d’Argento al Merito Sportivo per l’anno 2024, una delle più importanti onorificenze assegnate dal CONI alle realtà sportive italiane che si distinguono per attività, risultati e valore sociale.

La comunicazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi attraverso una lettera del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ha sottolineato come il riconoscimento rappresenti “un attestato di stima per l’attività svolta a livello sportivo, educativo e organizzativo”. Un premio che valorizza il contributo dato negli anni da dirigenti, allenatori, volontari e atleti alla crescita dello sport italiano e al ruolo fondamentale delle società sportive sul territorio.

Per la realtà gialloblu si tratta di un momento particolarmente significativo anche dal punto di vista simbolico: il 2026 coincide infatti con l’80° anniversario dalla fondazione della società. Otto decenni di attività costruiti attraverso continuità, passione e capacità di rinnovarsi, mantenendo sempre al centro i valori educativi dello sport.

Oggi la SOI rappresenta una delle realtà sportive più radicate del territorio, con oltre 500 atleti coinvolti nelle diverse discipline. L’atletica leggera continua a crescere sia nei numeri che nella qualità, pronta a inaugurare la nuova stagione con la tradizionale SOI Sprint nel weekend successivo alla Pasqua. Grande sviluppo anche per il basket, che resta il settore più numeroso grazie a un vivaio giovanile importante e ai recenti investimenti nel percorso femminile. In crescita costante anche il volley, sempre più punto di riferimento per tanti ragazzi e ragazze del territorio.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – commenta il presidente Luca Crespi – perché rappresenta una sintesi del lavoro svolto in questi anni da tutta la società. È un’onorificenza di livello nazionale che valorizza l’impegno quotidiano di dirigenti, allenatori, volontari, atleti e famiglie. Lo condividiamo con tutta la comunità e lo consideriamo uno stimolo per continuare a crescere, mantenendo al centro i valori educativi dello sport”.

Nel corso dell’anno non mancheranno iniziative e momenti celebrativi dedicati agli 80 anni della società, coinvolgendo famiglie, atleti e comunità locale. Un’occasione speciale per guardare al passato con orgoglio e al futuro con entusiasmo.

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