Medaglie per il nuoto sincronizzato

Ottimi risultati al Trofeo Spring di San Marino per le ragazze della GAMES Sport: podi, piazzamenti prestigiosi e grande spirito di squadra per la società cuggionese.

La squadra di nuoto artistico della GAMES Sport di Cuggiono ha partecipato al Trofeo Spring, andato in scena dal 24 al 26 aprile alla Multieventi Sport Domus di San Marino. Alla manifestazione hanno preso parte ben 48 società provenienti anche da Spagna, Belgio e Repubblica Ceca, per un totale di oltre 1.400 atlete.

Il settore nuoto artistico della società cuggionese si è presentato con nove atlete di diverse categorie, accompagnate dalle allenatrici Claudia Cattaneo, Giulia Cosenza e Marta Boschetti. Nei tre giorni di gare si sono susseguiti ben 845 esercizi e le atlete della GAMES Sport si sono messe in luce conquistando ottimi risultati e importanti piazzamenti.

La trasferta si è aperta nel migliore dei modi con il magnifico primo posto conquistato dal duo composto da Sara Verdelli e Rachele Devecchi nella categoria Ragazze, in una competizione che vedeva al via ben 63 esibizioni. Buonissimo anche il piazzamento ottenuto da Camilla Castrucci e Martina Prevarin, al loro primo anno in questa categoria.

Ottima prova anche per Camilla Castrucci e Rebecca Tivelli, che hanno conquistato il quarto posto nel duo categoria Esordienti A su 24 esercizi. Nella categoria Juniores, invece, Sara Boschetti e Lucrezia Dell’Acqua hanno ottenuto un piazzamento nella parte alta della classifica al loro debutto in una categoria particolarmente competitiva, con 62 esercizi in gara.

La seconda giornata ha confermato l’ottimo stato di forma delle atlete della GAMES Sport. È arrivato infatti il secondo posto per Camilla Castrucci nel singolo Esordienti A, su 21 esercizi, mentre il trio composto da Sara Verdelli, Rachele Devecchi e Viola Miramonti ha conquistato il terzo posto nella categoria Ragazze su 31 esercizi. Buoni risultati anche per il trio formato da Camilla Castrucci, Rebecca Tivelli e Martina Prevarin.

Medaglia d’argento anche per Sara Verdelli nel singolo, in una gara con 54 esercizi, insieme agli ottimi piazzamenti ottenuti da Rachele Devecchi e Viola Miramonti. A chiudere nel migliore dei modi la trasferta sono arrivati anche i buoni risultati nei singoli Juniores di Lucrezia Dell’Acqua, Sara Boschetti ed Elisa Nebuloni.

“Questi risultati, insieme agli ottimi piazzamenti nelle altre gare della stagione, sono la conferma della grande crescita della squadra, frutto degli sforzi e dei sacrifici che le ragazze hanno affrontato non solo negli ultimi mesi, ma negli ultimi anni per migliorarsi sempre di più. Sono sicura che continueranno su questa strada”, commenta l’allenatrice Claudia Cattaneo.

Le allenatrici, il presidente della GAMES Sport Giampiero Garagiola e tutta la società si sono complimentati con le atlete non solo per i risultati ottenuti e per la grinta dimostrata in gara, ma anche per il grande spirito di squadra mostrato durante tutta la competizione, con compagne sempre pronte a sostenersi e tifare l’una per l’altra.

La stagione agonistica prosegue ora con i prossimi appuntamenti, mentre le ragazze stanno già preparando anche il tradizionale saggio estivo, in programma il 5 giugno alla piscina di Cuggiono.

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