mercoledì 22 ottobre 2025 | ore 03:25

Vaccinazioni gratuite al Pirellone

"Oggi a Palazzo Pirelli i cittadini potranno vaccinarsi gratuitamente e senza prenotazione nell’ambito della campagna vaccinale promossa da Regione Lombardia”, dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.
Milano - Christian Garavaglia al punto vaccinale

“Ringrazio il presidente Federico Romani per aver messo a disposizione una sede così simbolica e l’Asst Nord Milano per l’impegno organizzativo ed un ringraziamento a tutto il personale sanitario. La possibilità di accedere liberamente al piazzale di Palazzo Pirelli da piazza Duca d’Aosta e di usufruire delle linee vaccinali per antinfluenzale, pneumococco e anti-Covid, rappresenta un servizio gratuito verso tutti i lombardi, in particolare verso i più fragili. L’iniziativa si ripeterà il 4 novembre, sempre fino alle ore 14”.

