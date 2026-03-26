San Siro diventa hub della salute

Sabato 28 marzo prevenzione in primo piano allo stadio di Milano: vaccini, controlli e consulenze per cittadini e famiglie.

La prevenzione scende in campo, e lo fa in uno dei luoghi simbolo della città. Sabato 28 marzo lo stadio Stadio San Siro si trasforma in un grande hub dedicato alla salute, accogliendo cittadini e famiglie per una giornata di vaccinazioni e informazione.

L’iniziativa, promossa da ATS Milano insieme alle aziende sanitarie del territorio, nasce con un obiettivo chiaro: portare la sanità fuori dai luoghi tradizionali e renderla più accessibile, avvicinando le persone ai temi della prevenzione.

Dalle 9 alle 16, con accesso dal Gate 9, sarà possibile partecipare all’open day che mette al centro la vaccinazione contro l’HPV, il Papillomavirus, proposta gratuitamente a ragazze e ragazzi fino ai 26 anni. Un’occasione importante per proteggere la propria salute con un gesto semplice ma fondamentale.

Accanto all’anti-HPV, saranno disponibili anche altre vaccinazioni: quella antimeningococcica per gli adolescenti, i richiami per difterite-tetano-pertosse per gli adulti, e i vaccini contro pneumococco e herpes zoster rivolti ai soggetti più fragili e agli over 65.

Non solo vaccini. Durante la giornata sarà possibile ricevere informazioni e prenotare screening oncologici per la prevenzione dei tumori della cervice uterina, della mammella e del colon-retto. Saranno inoltre presenti professionisti pronti a fornire consigli sui corretti stili di vita, sempre più centrali nella tutela della salute.

L’accesso è libero fino a esaurimento posti oppure prenotabile online attraverso i portali dedicati di Regione Lombardia e delle strutture sanitarie coinvolte.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che evidenzia come 'portare i vaccini e la prevenzione tra la gente, in modo semplice e accessibile, rappresenti una strategia fondamentale per proteggere soprattutto le giovani generazioni'.

Un invito chiaro rivolto a tutti: partecipare significa prendersi cura di sé e investire sul proprio futuro. Perché, come ricorda la giornata di sabato, la salute è davvero il traguardo più importante.

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