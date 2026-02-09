I cittadini rigenerano Piazzale Siena

Raccolti 72 kg di rifiuti: un intervento civico promosso da Retake che vede cittadini e cittadine impegnati nella tutela e nella rigenerazione degli spazi pubblici.

Un pomeriggio all’insegna della cura dei luoghi, della partecipazione e del senso civico condiviso. Domenica 8 febbraio si è svolto in Piazzale Siena un intervento civico promosso da Retake, primo appuntamento del 2026 in città, inserito nel più ampio movimento di mobilitazione che, in tutta Italia, vede cittadini e cittadine impegnati nella tutela e nella rigenerazione degli spazi pubblici.

Nel corso dell’iniziativa sono stati raccolti complessivamente 72 kg di rifiuti, di cui 60 kg di indifferenziata e 12 kg di vetro, contribuendo a restituire bellezza e vivibilità a un’area centrale del quadrante. Un’azione concreta, resa possibile grazie all’impegno dei volontari e alla partecipazione numerosa ed entusiasta delle persone del quartiere, che hanno seguito l’intervento con interesse, si sono fermate a chiedere informazioni e hanno manifestato apprezzamento per il lavoro svolto.

L’intervento ha rappresentato non solo un momento di cura materiale dello spazio urbano, ma anche un’occasione di incontro e condivisione. Un pomeriggio vissuto all’insegna del dialogo, del senso civico e della costruzione di relazioni, a conferma di come la rigenerazione urbana passi anche – e soprattutto – attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità locali.

L’iniziativa di Piazzale Siena si inserisce in un percorso di azioni diffuse che rafforzano il senso di appartenenza e la responsabilità collettiva verso i luoghi comuni, dimostrando come l’impegno civico possa tradursi in risultati tangibili e duraturi per la città.

“Ogni intervento è un’occasione per rimettere in relazione le persone con il proprio quartiere e tra loro. La cura dei luoghi è anche cura delle relazioni”, dichiara Rosa Cardarelli, responsabile di Retake Milano. “La partecipazione attiva delle persone del quartiere dimostra quanto ci sia voglia di prendersi cura della città. Invitiamo tutte e tutti a partecipare alle prossime iniziative di Retake Milano: basta poco per fare la differenza e trasformare l’attenzione verso il degrado in un’azione concreta e condivisa”.

