A Bareggio Giorgia, Renga e altri big

Dall’8 al 14 giugno il Parco Arcadia ospiterà un evento senza precedenti per l’Ovest Milanese: una settimana tra grandi nomi della musica italiana, giovani talenti, contest, workshop, talk e spettacoli live.

Bareggio si prepara ad accendere i riflettori sulla grande musica. Dall’8 al 14 giugno il Parco Arcadia diventerà infatti il cuore dello Spot Music Fest, un appuntamento che promette di portare nell’Ovest Milanese alcuni tra i nomi più amati del panorama musicale italiano.

Non un semplice festival, ma un vero progetto culturale, pensato per unire spettacolo, formazione, giovani artisti, famiglie, imprese e territorio. Il richiamo, però, sarà certamente quello dei grandi protagonisti annunciati: Giorgia, Enrico Ruggeri, Francesco Renga, Nina Zilli, Paola Iezzi, Giusy Ferreri, Michele Bravi, Simona Molinari, Rancore, Finley, Bambole di Pezza, fino a Claudio Santamaria, presente in veste di cantante. Con loro anche Romina Falconi e Immanuel Casto, Baltimora con Cioffi, Giulia Mei, Jungle Julia, Rossana De Pace e altri ospiti ancora da confermare.

Ogni sera i big saranno al centro di incontri e interviste, condotti dal critico musicale Michele Monina e da Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia, media partner dell’evento. I talk diventeranno anche puntate podcast, trasformando il festival in un racconto capace di andare oltre il palco e di continuare a vivere anche dopo le serate.

“Spot Music Fest nasce come un ecosistema culturale integrato – spiega Rosa Bulfaro, founder e direttrice progettuale, organizzativa e artistica – un format vivo, connesso e pensato per unire giovani artisti, formazione, spettacolo, famiglie, imprese, commercio locale e territorio”. L’obiettivo è ambizioso: fare dell’Ovest Milano una nuova piattaforma culturale riconoscibile, capace di generare partecipazione, opportunità e valore.

Accanto ai grandi nomi ci sarà infatti spazio per gli artisti emergenti, protagonisti del contest musicale e degli spettacoli live di fine serata. La finalissima sarà presentata da Mitch di Radio 105. Una serata sarà inoltre dedicata al musical con “The Connor Project - Tributo a Dear Evan Hansen”, con professionisti del settore e studenti, per la regia di Alfonso Lambo.

Alla base del progetto ci sono l’esperienza di Rosa Bulfaro e Francesco Cardamone, insieme alle realtà formative Mirò Music School e Sedriano Football Club, con l’idea di rendere la cultura una leva concreta di crescita, socialità e sviluppo.

Entusiasta anche l’Amministrazione comunale. “Abbiamo subito accolto la proposta con grande entusiasmo concedendo il patrocinio del Comune – commenta il sindaco Linda Colombo – Siamo convinti che un evento di questa portata, con questi ospiti, saprà valorizzare nel migliore dei modi il nostro territorio e creare un’occasione di socialità per tutte le fasce d’età e in modo particolare per i giovani”.

Il programma completo e le modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicati nei prossimi giorni. Intanto Bareggio può già prepararsi a vivere una settimana speciale: sette giorni in cui musica, talento e territorio proveranno a incontrarsi in un evento destinato a lasciare il segno.

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