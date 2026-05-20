meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 26°
Gio, 21/05/2026 - 14:20

data-top

giovedì 21 maggio 2026 | ore 15:06

A Bareggio Giorgia, Renga e altri big

Dall’8 al 14 giugno il Parco Arcadia ospiterà un evento senza precedenti per l’Ovest Milanese: una settimana tra grandi nomi della musica italiana, giovani talenti, contest, workshop, talk e spettacoli live.
Bareggio - Spot Music Fest, presentazione 2026

Bareggio si prepara ad accendere i riflettori sulla grande musica. Dall’8 al 14 giugno il Parco Arcadia diventerà infatti il cuore dello Spot Music Fest, un appuntamento che promette di portare nell’Ovest Milanese alcuni tra i nomi più amati del panorama musicale italiano.

Non un semplice festival, ma un vero progetto culturale, pensato per unire spettacolo, formazione, giovani artisti, famiglie, imprese e territorio. Il richiamo, però, sarà certamente quello dei grandi protagonisti annunciati: Giorgia, Enrico Ruggeri, Francesco Renga, Nina Zilli, Paola Iezzi, Giusy Ferreri, Michele Bravi, Simona Molinari, Rancore, Finley, Bambole di Pezza, fino a Claudio Santamaria, presente in veste di cantante. Con loro anche Romina Falconi e Immanuel Casto, Baltimora con Cioffi, Giulia Mei, Jungle Julia, Rossana De Pace e altri ospiti ancora da confermare.

Ogni sera i big saranno al centro di incontri e interviste, condotti dal critico musicale Michele Monina e da Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia, media partner dell’evento. I talk diventeranno anche puntate podcast, trasformando il festival in un racconto capace di andare oltre il palco e di continuare a vivere anche dopo le serate.

“Spot Music Fest nasce come un ecosistema culturale integrato – spiega Rosa Bulfaro, founder e direttrice progettuale, organizzativa e artistica – un format vivo, connesso e pensato per unire giovani artisti, formazione, spettacolo, famiglie, imprese, commercio locale e territorio”. L’obiettivo è ambizioso: fare dell’Ovest Milano una nuova piattaforma culturale riconoscibile, capace di generare partecipazione, opportunità e valore.

Accanto ai grandi nomi ci sarà infatti spazio per gli artisti emergenti, protagonisti del contest musicale e degli spettacoli live di fine serata. La finalissima sarà presentata da Mitch di Radio 105. Una serata sarà inoltre dedicata al musical con “The Connor Project - Tributo a Dear Evan Hansen”, con professionisti del settore e studenti, per la regia di Alfonso Lambo.

Alla base del progetto ci sono l’esperienza di Rosa Bulfaro e Francesco Cardamone, insieme alle realtà formative Mirò Music School e Sedriano Football Club, con l’idea di rendere la cultura una leva concreta di crescita, socialità e sviluppo.

Entusiasta anche l’Amministrazione comunale. “Abbiamo subito accolto la proposta con grande entusiasmo concedendo il patrocinio del Comune – commenta il sindaco Linda Colombo – Siamo convinti che un evento di questa portata, con questi ospiti, saprà valorizzare nel migliore dei modi il nostro territorio e creare un’occasione di socialità per tutte le fasce d’età e in modo particolare per i giovani”.

Il programma completo e le modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicati nei prossimi giorni. Intanto Bareggio può già prepararsi a vivere una settimana speciale: sette giorni in cui musica, talento e territorio proveranno a incontrarsi in un evento destinato a lasciare il segno.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

'Bareggio Young Music Festival': vincono gli 'Sheffer'
Bareggio / Eventi - 'Bareggio Young Music Festival'
Otto esibizioni tra band e solisti per una serata piena di energia ed entusiasmo. Grande successo per la terza edizione del Bareggio Young Music Festival al pratone di via Primo Maggio. Hanno vinto gli 'Sheffer'.
Beatles, emozioni al pianoforte: Fabrizio Grecchi torna a Milano con “Beatles Piano Solo”
Musica - Fabrizio Grecchi
Il pianista e compositore milanese protagonista tra Piano City Milano, Atene e nuovi festival musicali: un viaggio tra le canzoni senza tempo dei Fab Four.
'Festa della birra' in tensostruttura a Castano
Senza titolo1.jpg
Pronti a vivere tre giorni di musica, divertimento, ottimo cibo e animazione. L'appuntamento, o megli gli appuntamenti sono in tensostruttura a Castano Primo (via Mantegna).

Invia nuovo commento