'Bareggio Young Music Festival': vincono gli 'Sheffer'

Otto esibizioni tra band e solisti per una serata piena di energia ed entusiasmo. Grande successo per la terza edizione del Bareggio Young Music Festival al pratone di via Primo Maggio. Hanno vinto gli 'Sheffer'.

Otto esibizioni tra band e solisti per una serata piena di energia ed entusiasmo. Grande successo per la terza edizione del Bareggio Young Music Festival al pratone di via Primo Maggio. Hanno vinto gli 'Sheffer', al secondo posto i 'Nacios' e al terzo 'Beyond the Chasm'. Per i primi due un premio in denaro di 500 euro, per i terzi classificati lezioni di canto presso la scuola di musica Mirò. “Complimenti davvero a tutti, una bellissima serata che ci ha detto ancora una volta che i giovani, se vengono coinvolti, partecipano e sono ben felici di mostrare il loro talento – afferma il sindaco Linda Colombo - Grazie a Steve Vogogna che ha presentato, grazie alla giuria, grazie a tutti i volontari e grazie agli assessori Lorenzo Paietta e Raffaella Gambadoro che hanno curato l’organizzazione dell’evento”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!