Studenti spagnoli a Magenta

L’Erasmus+ fa tappa a Casa Giacobbe e al Museo della Battaglia. I ragazzi di Los Montesinos, ospiti del Liceo Bramante, hanno scoperto due luoghi simbolo della città accompagnati dal presidente del Consiglio comunale Luca Aloi.

Un pomeriggio di incontro, cultura e memoria nel cuore di Magenta. Gli studenti della scuola di Los Montesinos, cittadina della provincia di Alicante in Spagna, ospiti in questi giorni del Liceo Bramante nell’ambito del progetto Erasmus+ IES, hanno partecipato a una visita guidata a Casa Giacobbe e al Museo della Battaglia.

Ad accompagnarli, insieme ai referenti del percorso scolastico, anche il presidente del Consiglio comunale Luca Aloi, che ha portato ai ragazzi i saluti del sindaco e dell’Amministrazione comunale. Un gesto di benvenuto che ha voluto sottolineare l’importanza di questi scambi internazionali, capaci di aprire le scuole al confronto con altre realtà europee e, allo stesso tempo, di far conoscere il territorio magentino a giovani provenienti da altri Paesi.

La visita ha permesso agli studenti spagnoli di avvicinarsi ad alcuni luoghi particolarmente significativi per la storia cittadina. Casa Giacobbe e il Museo della Battaglia rappresentano infatti due punti di riferimento per comprendere il ruolo di Magenta nella memoria del Risorgimento e nella costruzione dell’identità locale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso Erasmus+, che promuove mobilità, dialogo e collaborazione tra scuole europee. Per gli studenti ospiti è stata l’occasione per conoscere da vicino una pagina importante della storia italiana; per Magenta, invece, un nuovo momento di accoglienza e apertura verso l’Europa.

Un’esperienza semplice, ma ricca di significato: perché lo scambio tra giovani non passa solo dalle lezioni in aula, ma anche dalla scoperta dei luoghi, delle comunità e delle storie che rendono ogni territorio unico.

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