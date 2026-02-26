Professione futuro: a Magenta si aprono le porte della formazione

Al via le iscrizioni 2026/2027 ai corsi professionali: grafica, cucina e accoglienza per costruire il proprio domani.

Per tanti ragazzi e ragazze che stanno concludendo la terza media, queste settimane sono decisive. È il tempo delle scelte, delle domande sul futuro, dei sogni che iniziano a prendere forma. A Magenta, una risposta concreta arriva da Enac Lombardia CFP Canossa, che ha ufficialmente aperto le iscrizioni per l’anno formativo 2026/2027.

Il Centro di Formazione Professionale si conferma una realtà radicata nel territorio e attenta alle esigenze del mondo del lavoro, proponendo percorsi triennali capaci di coniugare teoria e pratica. Tra le opportunità attive spicca il corso di grafica ipermediale, pensato per chi ama la creatività digitale, la comunicazione visiva e i nuovi linguaggi del web. Un settore in continua evoluzione, che richiede competenze tecniche ma anche fantasia e capacità progettuale.

Accanto all’ambito grafico, trovano spazio i laboratori di panificazione e pasticceria, dove manualità, precisione e passione per il gusto diventano strumenti per costruire una professionalità solida. Un percorso che valorizza le eccellenze del Made in Italy e prepara a inserirsi in forni, pasticcerie e attività artigianali del territorio.

Non manca infine il corso sala bar, dedicato a chi desidera lavorare nel settore dell’accoglienza e della ristorazione, sviluppando competenze relazionali e tecniche fondamentali per operare in bar, ristoranti e strutture ricettive. Un ambito che, soprattutto in una realtà dinamica come quella magentina, continua a offrire sbocchi interessanti.

Scegliere una scuola professionale significa puntare su un percorso concreto, con stage, laboratori attrezzati e un rapporto diretto con docenti e formatori. Per le famiglie che desiderano ricevere maggiori informazioni o fissare un colloquio orientativo, la segreteria del centro è disponibile al numero 02 97295501.

Un’opportunità per trasformare una passione in mestiere e iniziare, fin da subito, a costruire il proprio futuro.

