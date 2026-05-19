Oratorio estivo ‘Bella Fra!’

Tra preparazione e mandato: il 22 maggio, in Piazza Duomo, l’Arcivescovo Delpini incontrerà gli animatori.

Negli oratori di tutta la Diocesi ambrosiana si respira già aria d’estate. Mentre bambini e ragazzi attendono l’inizio delle attività, nelle comunità sono gli adolescenti a mettersi in gioco per primi, partecipando ai corsi di formazione pensati per gli animatori dell’Oratorio estivo 2026. Numerosi ragazzi e ragazze stanno dedicando tempo, energie ed entusiasmo per prepararsi ad accogliere i più piccoli. Un servizio prezioso, fatto di presenza, responsabilità, gioco, cura e voglia di stare insieme. Perché l’Oratorio estivo non è soltanto un luogo dove trascorrere le giornate dopo la fine della scuola, ma una vera esperienza educativa, capace di far crescere chi viene accompagnato e anche chi sceglie di accompagnare. La proposta scelta per l’estate 2026 sarà ‘Bella Fra! – Guardate a lui e sarete raggianti’, si ispira alla vita e all’esperienza spirituale di san Francesco d’Assisi, nell’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della sua morte. Un tema che inviterà bambini, ragazzi e animatori a riscoprire la fraternità, la gioia semplice, la cura del creato e la bellezza di una vita capace di donarsi. La grande festa di lancio sarà venerdì 22 maggio, dalle 19 alle 21, in Piazza Duomo a Milano, con l’Incontro diocesano degli animatori. Migliaia di adolescenti degli oratori si ritroveranno con l’Arcivescovo Mario Delpini per ricevere il mandato: un invito a vivere l’estate come tempo di servizio, testimonianza cristiana e fraternità. La serata sarà preceduta, dalle 17 alle 19, da laboratori tematici dedicati alla proposta estiva: dai gesti dei canti ai giochi e all’inclusione, dal racconto alle attività laboratoriali. Un modo concreto per entrare nello spirito di ‘Bella Fra!’ e prepararsi a tradurlo con l’animazione nella vita quotidiana degli oratori. Ritrovarsi nel cuore di Milano sarà anche un segno pubblico importante: gli oratori ci sono, sono vivi e sono pronti ad aprire le porte a bambini e ragazzi. Con il loro entusiasmo, gli animatori renderanno possibile un’estate fatta di relazioni vere, accoglienza, divertimento e crescita. Nel nome di san Francesco, l’oratorio diventerà ancora una volta casa fraterna: l’estate sarà il tempo per imparare a guardare gli altri con più attenzione, a vivere relazioni più vere, servire con gioia e lodare il Signore nella vita di ogni giorno.

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