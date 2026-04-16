Una squadra tra continuità ed energie nuove si presenta alla comunità in vista delle elezioni di maggio: il 24 e 26 aprile la presentazione del gruppo.

Cuggiono si prepara a vivere un passaggio importante per il futuro amministrativo del paese. Il prossimo 24 e 25 maggio, infatti, i cittadini di Cuggiono e Castelletto saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale.

Dopo la scelta del sindaco uscente Giovanni Cucchetti di non ricandidarsi per motivi personali, si apre una nuova fase politica che guarda però anche alla continuità. A raccogliere il testimone sarà Sergio Berra, attuale vicesindaco e assessore con deleghe al bilancio e alla sicurezza, indicato come candidato sindaco dal gruppo “Cuggiono Democratica”.

Un passaggio che si inserisce in un percorso già avviato negli ultimi anni e che punta a mantenere una linea amministrativa coerente, arricchita però da nuovi contributi. La squadra che accompagnerà Berra, infatti, unirà esperienza e rinnovamento: accanto ad alcuni amministratori già in carica, pronti a proseguire il proprio impegno, entreranno nuovi volti, persone che da tempo partecipano attivamente alla vita sociale del territorio e che si affacciano ora per la prima volta all’esperienza amministrativa.

Un mix pensato per valorizzare competenze e conoscenza del territorio, ma anche per portare nuove idee e sensibilità, con l’obiettivo di rispondere alle sfide future della comunità.

A sostenere questo percorso ci sarà anche la squadra uscente, con il supporto di Giovanni Cucchetti, Marco Testa e Sandro Guzzini, che continueranno a contribuire al progetto politico mettendo a disposizione esperienza e visione.

La lista e il programma saranno presentati ufficialmente alla cittadinanza in due momenti pubblici: venerdì 24 aprile alle ore 21 nel Salone dell’Oratorio di Castelletto e domenica 26 aprile alle ore 17 nella Sala delle Vetrate di Villa Annoni.

Due occasioni aperte a tutti per conoscere da vicino candidati, idee e proposte, in un momento di confronto diretto con la comunità, in vista di un appuntamento elettorale che si preannuncia centrale per il futuro di Cuggiono.

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