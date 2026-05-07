Arrivano i "Book Days”

Due giornate al Parco Mylius tra incontri con autori, letture animate e la nuova casetta del BookCrossing per condividere storie ed emozioni.

Un fine settimana dedicato ai libri, alla cultura e alla voglia di stare insieme. A Boffalora sopra Ticino arrivano i “Boffalora Book Days”, iniziativa promossa dal Comune per trasformare il Parco Mylius in un luogo di incontro tra autori, lettori e famiglie. Sabato 9 e domenica 10 maggio saranno infatti due giornate ricche di appuntamenti, tra presentazioni di libri, racconti, letture animate e momenti pensati per tutte le età.

A raccontare lo spirito dell’evento è anche il sindaco Sabina Doniselli, che nel presentare l’iniziativa ha sottolineato come i libri siano strumenti capaci di creare relazioni, emozioni e occasioni di crescita condivisa. Un invito, quindi, a vivere il parco e il paese attraverso la cultura, lasciandosi ispirare dalle parole e dalle storie.

Il programma prenderà il via sabato 9 maggio alle 15 con Claudio Trezzani e il suo “L’ultima ballata del lupo”, seguito alle 16 da Serena Raggi con “La colpa di Eva”. Alle 17 spazio invece a Paolo Roversi e al libro “L’ultima cosa che sai”. Sempre nella giornata di sabato, alle 18, si terrà anche l’inaugurazione della nuova Casetta BookCrossing, realizzata da Colombo & Garavaglia Lab Design: uno spazio pensato per lasciare, prendere e condividere libri, alimentando così la cultura del dono e della lettura libera.

Domenica 10 maggio il programma riprenderà alle 10.30 con un momento in ricordo di Ermanno Tunesi dedicato a “L’archivio Saffa nella storia 1950-2002”. Nel pomeriggio, alle 15, sarà protagonista Alfonso Gariboldi con “8.12.80”, mentre alle 16 doppio appuntamento: da una parte la lettura animata per bambini dai 6 ai 10 anni con Daniela Mazzoni e “Le avventure di Betta e Matilde”, dall’altra Federica Dossena con “Soldi ed emozioni”. Chiusura alle 17 con Lorenza Gentile e il suo libro “La volta giusta”.

Due giorni che vogliono essere molto più di una semplice rassegna letteraria: un’occasione per incontrarsi, rallentare, ascoltare storie e riscoprire il piacere della lettura come esperienza condivisa, nel cuore di uno degli spazi più suggestivi del paese.

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