Martedì 26 maggio a Palazzo Marino la 25ª edizione del riconoscimento promosso dai City Angels: undici storie di impegno civile premiate nella Sala Alessi-

Milano si prepara a rendere omaggio a chi, ogni giorno, sceglie di mettersi al servizio degli altri. Martedì 26 maggio, alle ore 11, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in piazza della Scala, torna il Premio Campione, il riconoscimento nazionale promosso dai City Angels e arrivato quest’anno alla sua venticinquesima edizione.

Un appuntamento ormai entrato nella tradizione cittadina, spesso definito l’“Oscar della bontà”, perché capace di accendere i riflettori su persone, realtà e percorsi che testimoniano concretamente valori come solidarietà, legalità, civismo e attenzione verso chi vive situazioni di fragilità.

Saranno undici i “campioni” premiati: dieci scelti da una giuria composta dai direttori di 22 importanti realtà dell’informazione italiana e milanese, tra quotidiani, agenzie, televisioni, radio e testate online; l’undicesimo sarà invece il “Campione della gente”, votato online da oltre 50mila clienti e follower di Coop Lombardia tra una rosa di dieci nomi. Verrà inoltre assegnato anche il Premio Campioncino, destinato alla scuola che più si è distinta per il proprio impegno sociale.

Il simbolo del Premio è una statuina che raffigura un uomo con un grande cuore in mano: un’immagine semplice, ma molto efficace, che racconta bene il senso dell’iniziativa. Non un riconoscimento legato alla notorietà fine a sé stessa, ma un grazie pubblico a chi ha saputo trasformare valori importanti in gesti concreti.

La cerimonia sarà condotta da Rajae Bezzaz, conduttrice radiofonica e personaggio televisivo. In apertura, Renato Mannheimer illustrerà i risultati di un sondaggio realizzato tra gli italiani per capire chi sia, secondo l’opinione pubblica, il personaggio che più fa del bene.

Alla consegna dei premi saranno presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e diverse autorità istituzionali, tra cui il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone, il Questore Bruno Megale, rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, oltre a esponenti di enti e istituzioni del territorio.

‘Siamo felici di ospitare anche quest’anno a Palazzo Marino la cerimonia del Premio Campione dei City Angels – commenta il sindaco Giuseppe Sala – Questo è un riconoscimento di grande valore per Milano, perché è un plauso all’impegno e spesso anche al coraggio di chi ogni giorno si mette a disposizione degli altri, per aiutare chi è in difficoltà nella nostra città. Da 25 edizioni il Premio Campione accende, con merito, i riflettori su alcune delle più significative storie di altruismo, solidarietà e legalità che animano la vita sociale di Milano e dell’Italia’.

L’edizione 2026 ha come main sponsor la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e Treviglio, mentre il silver sponsor è Yakult. Il Premio gode inoltre del patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia, Città Metropolitana, Ordine degli Avvocati, Comunità ebraica di Milano, Lions Club, Osservatorio Metropolitano di Milano e Wikimilano.

Nati a Milano nel 1994 su iniziativa di Mario Furlan, i City Angels sono volontari di strada d’emergenza. Oggi sono presenti in 20 città italiane e a Lugano, con circa 600 volontari, più della metà donne. Un percorso lungo più di trent’anni, fatto di presenza, ascolto e interventi accanto a chi vive situazioni di difficoltà. Proprio da questa esperienza nasce il Premio Campione: un modo per ricordare che il bene, quando viene raccontato, può diventare esempio e ispirazione per tutta la comunità.

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