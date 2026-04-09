Milano Marathon, sport e solidarietà

Humana torna protagonista con raccolta abiti e un progetto per le donne in Zimbabwe.

Milano si prepara a vivere una nuova grande giornata di sport e partecipazione, ma anche di attenzione all’ambiente e alle persone. In occasione della Wizz Air Milano Marathon 2026, in programma il 12 aprile, Humana People to People Italia rinnova la propria presenza portando con sé un messaggio concreto di sostenibilità e impegno sociale.

Per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione con RCS Sports & Events, l’organizzazione non profit sarà presente lungo tutto il percorso della manifestazione con 60 ecobox dedicati alla raccolta di abiti e scarpe usati in buono stato. Un gesto semplice, quello della donazione, che può trasformarsi in un impatto reale e misurabile. Lo dimostrano i numeri della scorsa edizione: oltre 1.200 capi raccolti, più di 3.600 kg di emissioni di CO2e evitati e un risparmio di oltre 2,6 milioni di litri d’acqua.

Le postazioni saranno distribuite nei punti chiave dell’evento, dal Running Festival al Superstudio Maxi, fino alla partenza in Corso Sempione e al Charity Village, permettendo a tutti – runner e cittadini – di partecipare attivamente a questa iniziativa.

La vera novità di quest’anno guarda ancora più lontano. In collaborazione con Rete del Dono, la raccolta abiti non si limiterà ai giorni della maratona, ma sarà estesa anche alle settimane precedenti coinvolgendo direttamente le organizzazioni non profit del Charity Program. Un’idea che punta a rafforzare il legame con il territorio e a moltiplicare le occasioni di partecipazione. Le tre realtà che riusciranno a raccogliere più capi saranno premiate durante i Milano Marathon Awards, a testimonianza di un impegno condiviso.

Tutti gli indumenti raccolti seguiranno la filiera tracciata di Humana: selezionati e igienizzati nell’impianto in provincia di Milano, troveranno nuova vita nei negozi europei oppure saranno destinati ai Paesi africani dove l’organizzazione opera, generando risorse utili a finanziare progetti sociali e ambientali.

Tra questi, uno in particolare sarà al centro della partecipazione alla maratona: “Women Economic Empowerment through Sport”, iniziativa attiva in Zimbabwe che coinvolge 150 giovani donne. Attraverso sport, formazione e attività comunitarie, il progetto punta a sviluppare autonomia, leadership e opportunità concrete per il futuro. “Lo sport diventa così uno strumento di crescita personale e di cambiamento sociale”, spiegano dall’organizzazione.

Non mancherà anche la presenza in gara: Humana scenderà in pista con 15 staffette e 4 maratoneti, sostenuti da aziende e realtà che hanno scelto di unire sport, responsabilità sociale e sostenibilità. Un modo per fare squadra non solo lungo i chilometri della maratona, ma anche in un percorso più ampio fatto di solidarietà e attenzione al mondo.

La Milano Marathon si conferma così molto più di una competizione sportiva: un evento capace di coinvolgere la città e trasformare ogni passo in un’occasione per fare la differenza.

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