Sport, resilienza e motivazione

Andrea Devicenzi ospite a Castano Primo: una serata aperta alla cittadinanza per riflettere sul valore del cambiamento, del coraggio e del lavoro di squadra attraverso la testimonianza dell’atleta paralimpico e formatore aziendale.

Il gruppo civico ATTIVAmente Castano Primo invita la cittadinanza a partecipare ad un importante appuntamento in programma venerdì 8 maggio alle ore 21 all’Auditorium Paccagnini di Castano Primo. Protagonista della serata sarà Andrea Devicenzi, atleta paralimpico, formatore e coach aziendale, conosciuto per il suo percorso umano e sportivo capace di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati temi attuali e trasversali, legati non solo al mondo dello sport ma anche alla realtà professionale, associativa e istituzionale: dalla gestione del cambiamento alla resilienza, dalla motivazione al lavoro di squadra, fino al superamento dei propri limiti. Un’occasione per ascoltare una testimonianza concreta e coinvolgente, capace di parlare a giovani, adulti, sportivi, imprenditori e volontari.

L’iniziativa si rivolge infatti ad atleti, allenatori, associazioni sportive, imprenditori, manager, dirigenti della pubblica amministrazione e rappresentanti del volontariato interessati a percorsi di crescita personale e sviluppo delle competenze trasversali. Al centro dell’incontro ci saranno soprattutto le persone, con le loro sfide quotidiane e la capacità di affrontarle con determinazione e spirito positivo.

L’ingresso sarà gratuito, ma vista la disponibilità limitata dei posti è consigliata la prenotazione attraverso il modulo online messo a disposizione dagli organizzatori. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Andrea Devicenzi oppure contattare ATTIVAmente Castano Primo tramite i riferimenti email dedicati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!