meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo coperto, leggera pioggia
Sab, 17/01/2026 - 03:50

data-top

sabato 17 gennaio 2026 | ore 04:12

I suggerimenti dei lettori...

L’obiettivo è semplice ma significativo: scegliere i prossimi libri da acquistare ascoltando il parere dei cittadini.
Boffalora sopra Ticino - La Biblioteca comunale

La Biblioteca comunale di Boffalora sopra Ticino guarda al futuro e lo fa coinvolgendo direttamente la sua comunità. In queste settimane è infatti partita un’iniziativa pensata per dare voce ai lettori e rendere il patrimonio librario sempre più vicino ai gusti e alle esigenze di chi la Biblioteca la vive ogni giorno.

L’obiettivo è semplice ma significativo: scegliere i prossimi libri da acquistare ascoltando il parere dei cittadini. Per farlo, la Biblioteca ha predisposto un questionario che permette di indicare preferenze su generi, autori e tipologie di materiali librari, dai romanzi alla saggistica, fino alle proposte per ragazzi e famiglie. Un modo concreto per trasformare la Biblioteca in uno spazio ancora più condiviso, costruito insieme.

Il questionario può essere compilato online, attraverso il modulo messo a disposizione sul web, oppure in forma cartacea recandosi direttamente in Biblioteca, dove è possibile ritirare e riconsegnare il modulo. C’è tempo fino al 31 gennaio 2026 per partecipare e dare il proprio contributo.

Un’iniziativa che rafforza il legame tra la Biblioteca e il territorio, valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini e confermando il ruolo della Biblioteca come presidio culturale, luogo di incontro e di crescita per tutta la comunità di Boffalora sopra Ticino. Ogni suggerimento, anche il più semplice, può diventare una nuova storia sugli scaffali.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Una sfida di lettura
Generica - Bambini che leggono
Da novembre 2025 ad aprile 2026 si svolgerà la Sfida di Lettura, un percorso divertente e stimolante dedicato a bambini e ragazzi che amano leggere.
OItre 25.000 nuovi libri
Attualità - Libri (Foto internet)
Il Ministero assegna alle biblioteche di 'Fondazione Per Leggere' 350.000 euro per acquistare nuovi libri. Si prevede l'acquisto di oltre 25.000 nuovi libri.
Io sto a casa a leggere
Libri - Io sto a casa a leggere
Coronavirus, Fondazione per Leggere potenzia il servizio per il download degli ebook e non solo. Boom di richieste da parte degli utenti.

Invia nuovo commento