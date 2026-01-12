I suggerimenti dei lettori...

L’obiettivo è semplice ma significativo: scegliere i prossimi libri da acquistare ascoltando il parere dei cittadini.

La Biblioteca comunale di Boffalora sopra Ticino guarda al futuro e lo fa coinvolgendo direttamente la sua comunità. In queste settimane è infatti partita un’iniziativa pensata per dare voce ai lettori e rendere il patrimonio librario sempre più vicino ai gusti e alle esigenze di chi la Biblioteca la vive ogni giorno.

L’obiettivo è semplice ma significativo: scegliere i prossimi libri da acquistare ascoltando il parere dei cittadini. Per farlo, la Biblioteca ha predisposto un questionario che permette di indicare preferenze su generi, autori e tipologie di materiali librari, dai romanzi alla saggistica, fino alle proposte per ragazzi e famiglie. Un modo concreto per trasformare la Biblioteca in uno spazio ancora più condiviso, costruito insieme.

Il questionario può essere compilato online, attraverso il modulo messo a disposizione sul web, oppure in forma cartacea recandosi direttamente in Biblioteca, dove è possibile ritirare e riconsegnare il modulo. C’è tempo fino al 31 gennaio 2026 per partecipare e dare il proprio contributo.

Un’iniziativa che rafforza il legame tra la Biblioteca e il territorio, valorizzando la partecipazione attiva dei cittadini e confermando il ruolo della Biblioteca come presidio culturale, luogo di incontro e di crescita per tutta la comunità di Boffalora sopra Ticino. Ogni suggerimento, anche il più semplice, può diventare una nuova storia sugli scaffali.

