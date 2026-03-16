"Non solo in sella"

Grande successo per l’Aperitivo letterario Motociclistico organizzato dal Moto Club Wiking di Arluno con il patrocinio del Comune di Arluno.

Un nutrito gruppo di appassionati, motociclisti e non si sono ritrovati all’appuntamento di sabato 14 marzo, nella sala Consigliare del Comune di Arluno, dove sono state presentate le opere:

Vespiste e Motocicliste – Donne con una marcia in più di Paola Scarsi

Speedy – Gas a Martello di Barbara Raineri

Trafiletti – Pensieri in Movimento – Ancora in viaggio di aMotoMio.it

Ad aprire l’incontro l’Assessore allo Sport Enrico Simonetti che ha poi ceduto la Parola al Sindaco Alfio Colombo e poi al presidente del Moto Club Marco Cassani, per poi cedere la parola allo scrittore Fabio Bianchi a cui è stato dato il compito di condurre la presentazione.

Un’atmosfera leggera e amichevole che ha coinvolto gli autori ed inevitabilmente il pubblico presente.

Domande agli autori, banalmente, ma provocatoriamente le stesse per tutti gli autori alle quali rispondendo in una continua catena legata dal passaggio del microfono rendeva sempre chiaro ed evidente il tema e i contenuti delle pubblicazioni presentate.

Aneddoti sulla stesura, ma anche personali degli scrittori, qualche curiosità uscita inaspettata stimolata dall’incalzante verve di Bianchi, a cui Barbara Raineri, Paola Scarsi, Davide Fagnani e Flavio Carato non si sono sottratti, anzi coinvolgendo il pubblico su qualche considerazione sulle motivazioni dell’andare in moto.

Il Moto Club Wiking di Arluno ha voluto poi omaggiare gli autori con un diploma di presenza e del gagliardetto sociale inserendo tra questi anche aMotoMio.it in qualità di media partner.

L’aperitivo offerto dal Moto Club ha poi chiuso con relative sempre piacevoli chiacchiere tra appassionati una piacevole manifestazione che potrebbe diventare una buona tradizione.

Con questo evento letterario il Moto Club Wiking di Arluno conferma la sua attenzione, oltre che alla diffusione dello Sport Motociclistico, anche verso aspetti della vita sociale, dove le due ruote bene si inseriscono. Attività che va ad affiancarsi al sempre presente impegno verso la cultura e gli aspetti della sicurezza stradale.

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