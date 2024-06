Robecco - Al via il Festival del Gerusco. Fino a domenica, infatti, un parterre d’eccezione è atteso susseguirsi sul palco.

Con l’arrivo dell’estate è tornata, puntuale da oltre 20 anni, anche l’ormai nota “Festa del Gerusco” di Robecco sul Naviglio. Il festival, nato nel 2001 dall’associazione del Gerusco per portare musica ed aggregazione sul territorio, ha aperto le danze nella serata di mercoledì 26 giugno, ospitando sul palco tutta l’energia di “2llo e i figli unici”, che hanno fatto saltare e cantare le centinaia di persone presenti sul prato di Villa Terzaghi. Il giovane gruppo locale, reduce dalla vincita di un contest organizzato da Hard Rock Milano, ha preceduto la star della serata, Francesco Tarducci, in arte Nesli. L’artista marchigiano, noto alla scena per alcuni intramontabili brani come “la fine” o “ti sposerò” ha fatto tappa a Robecco per la terza data del suo tour estivo “non è una bugia”. Musica, birra e street food sono poi stati e saranno il contorno di uno show, che si prenderà la scena per le prossime quattro serate. Fino a domenica, infatti, un parterre d’eccezione è atteso susseguirsi sul palco di Robecco: giovedì 27 giugno saranno i “Rubber Room” a precedere la “Bull Brigade band”; venerdì 28 giugno Dj Aladin e Dj Shorty di M20 daranno vita all’M20 party; sabato 29 giugno, dopo aver tifato tutti insieme la nazionale, saranno gli “EraNera” seguiti da “Legno”; si concluderà poi domenica 30 giugno con “Seaphic Eyes” e lo show finale di “Bugo”. Insomma, che estate sarebbe senza la musica all’aperto in compagnia? Ingresso gratuito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!