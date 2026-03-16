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martedì 17 marzo 2026 | ore 07:33

Pulizia nel centro storico

Idropulitrice in azione sabato mattina per migliorare il decoro urbano. L’appello del Comune alla collaborazione dei cittadini.
Boffalora sopra Ticino - Idropulitrice nelle vie del centro

Sabato mattina, 14 marzo, nel centro storico di Boffalora sopra Ticino è stata effettuata un’operazione di pulizia straordinaria delle strade grazie all’intervento degli operatori di AEMME Linea Ambiente, entrati in azione con un’idropulitrice per rimuovere in particolare le deiezioni degli animali e restituire maggiore decoro agli spazi pubblici.

L’intervento ha interessato alcune delle vie più frequentate del paese, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi urbani e rendere ancora più curato il cuore storico del paese, luogo di passaggio quotidiano per residenti, commercianti e visitatori.

Accanto all’azione concreta degli operatori, l’iniziativa è stata anche l’occasione per ribadire un messaggio importante: la cura del paese è una responsabilità condivisa che coinvolge tutti i cittadini. In particolare, l’invito è rivolto ai proprietari di cani, chiamati a contribuire con semplici ma fondamentali gesti di rispetto verso la comunità.

Il richiamo è chiaro: raccogliere sempre le deiezioni dei propri animali, portare con sé i sacchetti durante le passeggiate e, quando possibile, utilizzare anche un po’ d’acqua per pulire strade e marciapiedi.

Piccoli comportamenti quotidiani che fanno la differenza e aiutano a mantenere Boffalora sopra Ticino un paese più pulito, accogliente e vivibile per tutti.

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