Pulizia nel centro storico

Idropulitrice in azione sabato mattina per migliorare il decoro urbano. L’appello del Comune alla collaborazione dei cittadini.

Sabato mattina, 14 marzo, nel centro storico di Boffalora sopra Ticino è stata effettuata un’operazione di pulizia straordinaria delle strade grazie all’intervento degli operatori di AEMME Linea Ambiente, entrati in azione con un’idropulitrice per rimuovere in particolare le deiezioni degli animali e restituire maggiore decoro agli spazi pubblici.

L’intervento ha interessato alcune delle vie più frequentate del paese, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi urbani e rendere ancora più curato il cuore storico del paese, luogo di passaggio quotidiano per residenti, commercianti e visitatori.

Accanto all’azione concreta degli operatori, l’iniziativa è stata anche l’occasione per ribadire un messaggio importante: la cura del paese è una responsabilità condivisa che coinvolge tutti i cittadini. In particolare, l’invito è rivolto ai proprietari di cani, chiamati a contribuire con semplici ma fondamentali gesti di rispetto verso la comunità.

Il richiamo è chiaro: raccogliere sempre le deiezioni dei propri animali, portare con sé i sacchetti durante le passeggiate e, quando possibile, utilizzare anche un po’ d’acqua per pulire strade e marciapiedi.

Piccoli comportamenti quotidiani che fanno la differenza e aiutano a mantenere Boffalora sopra Ticino un paese più pulito, accogliente e vivibile per tutti.

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