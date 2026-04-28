Libri, vinili e cultura: grande successo per Libraria a Villa Annoni

Tantissimi visitatori domenica 26 aprile a Cuggiono per la mostra-mercato dedicata ai libri rari e alla musica da collezione.

Grande partecipazione e tanti appassionati per la nuova edizione di Libraria, la manifestazione promossa dall’Ecoistituto della Valle del Ticino che domenica 26 aprile ha animato gli spazi di Villa Annoni a Cuggiono. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 18, la storica villa cittadina si è trasformata in un vero punto di incontro per lettori, collezionisti, curiosi e amanti della musica, confermando il valore culturale e aggregativo dell’iniziativa.

Tra gli stand della mostra-mercato, i visitatori hanno potuto sfogliare libri rari, volumi fuori commercio, edizioni particolari e occasioni per tutte le età, vivendo il piacere della ricerca e della scoperta in un’atmosfera accogliente e ricca di fascino. Molti i presenti arrivati anche dai paesi vicini, attratti da un appuntamento che negli anni è diventato sempre più apprezzato.

Accanto ai libri, grande interesse anche per la fiera del disco, con vinili e CD usati e da collezione che hanno richiamato appassionati di ogni generazione. Tra musica, ricordi e scambi con gli espositori, non sono mancati momenti di confronto e condivisione, segno di quanto eventi come questo riescano ancora oggi a creare relazioni autentiche attorno alla cultura.

L’ingresso libero e la formula aperta a tutti hanno contribuito al successo della giornata, trasformando Villa Annoni in uno spazio vivo e partecipato. Libraria si conferma così un appuntamento capace di valorizzare libri, musica e memoria, offrendo alla comunità una domenica speciale all’insegna della cultura e dello stare insieme.

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