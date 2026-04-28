meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue, leggera pioggia 17°
Mer, 29/04/2026 - 01:20

data-top

mercoledì 29 aprile 2026 | ore 02:13

Libri, vinili e cultura: grande successo per Libraria a Villa Annoni

Tantissimi visitatori domenica 26 aprile a Cuggiono per la mostra-mercato dedicata ai libri rari e alla musica da collezione.
Cuggiono - Libraria 2026, uno stand

Grande partecipazione e tanti appassionati per la nuova edizione di Libraria, la manifestazione promossa dall’Ecoistituto della Valle del Ticino che domenica 26 aprile ha animato gli spazi di Villa Annoni a Cuggiono. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 18, la storica villa cittadina si è trasformata in un vero punto di incontro per lettori, collezionisti, curiosi e amanti della musica, confermando il valore culturale e aggregativo dell’iniziativa.

Tra gli stand della mostra-mercato, i visitatori hanno potuto sfogliare libri rari, volumi fuori commercio, edizioni particolari e occasioni per tutte le età, vivendo il piacere della ricerca e della scoperta in un’atmosfera accogliente e ricca di fascino. Molti i presenti arrivati anche dai paesi vicini, attratti da un appuntamento che negli anni è diventato sempre più apprezzato.

Accanto ai libri, grande interesse anche per la fiera del disco, con vinili e CD usati e da collezione che hanno richiamato appassionati di ogni generazione. Tra musica, ricordi e scambi con gli espositori, non sono mancati momenti di confronto e condivisione, segno di quanto eventi come questo riescano ancora oggi a creare relazioni autentiche attorno alla cultura.

L’ingresso libero e la formula aperta a tutti hanno contribuito al successo della giornata, trasformando Villa Annoni in uno spazio vivo e partecipato. Libraria si conferma così un appuntamento capace di valorizzare libri, musica e memoria, offrendo alla comunità una domenica speciale all’insegna della cultura e dello stare insieme.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Nuovi mezzi per Azzurra Soccorso
Cuggiono - Nuovi mezzi di Azzurra Soccorso 2026
Due ambulanze e un’auto entrano in servizio durante la Festa di primavera. Un passo concreto per rafforzare il presidio sanitario al servizio della comunità.
Libraria torna a Villa Annoni
Cuggiono / Eventi - Villa Annoni
Libri rari e vinili per una domenica tra cultura e passione. Un doppio appuntamento tra pagine e musica anima Cuggiono con la mostra-mercato e la fiera del disco.
Don Simone Garavaglia: prima Messa in paese
Cuggiono - Simone Garavaglia è don
Dalla gioia dell’ordinazione ad Aosta alla prima Messa a Cuggiono. Domenica 26 aprile la comunità accoglie il novello sacerdote nella festa patronale di San Giorgio.

Invia nuovo commento