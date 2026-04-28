Milano / Malpensa
Incendio in una palazzina a Cormano
- 28/04/2026 - 15:29
- Cronaca
Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Cormano, dove un incendio ha interessato il tetto di una palazzina di tre piani in via Puccini. L’allarme è scattato attorno alle 10.30 durante alcuni lavori di coibentazione della copertura dell’edificio, attualmente disabitato perché sottoposto a ristrutturazione.
Sul posto sono intervenute otto squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le fiamme hanno coinvolto in particolare il tetto della struttura, ma grazie al rapido intervento dei soccorritori il rogo è stato circoscritto evitando conseguenze più gravi.
Fortunatamente non si registrano persone ferite né coinvolte nell’incendio. Dopo aver domato le fiamme principali, i Vigili del fuoco stanno ora lavorando sugli ultimi focolai residui e sulle successive operazioni di bonifica, necessarie per mettere completamente in sicurezza l’edificio.
Restano da chiarire nel dettaglio le cause dell’accaduto, anche se i primi elementi sembrano collegare il rogo proprio alle lavorazioni in corso sul tetto della palazzina.
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