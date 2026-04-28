Green Week, studenti e famiglie insieme per un futuro più sostenibile

All’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza una settimana tra laboratori, incontri e progetti ambientali. Il percorso proseguirà il 7 maggio con un murales e una conferenza aperta alla cittadinanza.

Nuovo successo per la Green Week dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza, che dal 20 al 24 aprile ha proposto la quarta edizione della settimana dedicata all’ecologia e alla sostenibilità in occasione della Giornata della Terra del 22 aprile. Un’iniziativa ormai diventata tradizione, capace di coinvolgere studenti, insegnanti e famiglie in un percorso educativo fatto di attività concrete, riflessioni e collaborazione con il territorio.

Per cinque giorni bambini e ragazzi hanno preso parte a laboratori, giochi educativi, incontri e momenti di approfondimento dedicati alla tutela dell’ambiente e alla consapevolezza delle azioni quotidiane. Non sono mancati i laboratori creativi con materiali di riciclo, pensati per insegnare come anche gli oggetti più semplici possano avere una seconda vita.

Tra i temi affrontati anche la mobilità sostenibile, grazie al servizio Pedibus coordinato da alcuni genitori, e l’attenzione all’alimentazione con un Green Menù salutare e sostenibile. Lezioni all’aperto, una merenda speciale e il coinvolgimento degli studenti con abiti rigorosamente “green” hanno reso ancora più partecipata l’iniziativa.

Numerose anche le collaborazioni con realtà del territorio. Emanuel Monticelli di ApiMieleFantasia ha spiegato ai più piccoli il ruolo fondamentale delle api per l’ecosistema, mentre la cooperativa sociale “Il Progetto” di Castellanza, con l’iniziativa “Fatti della stessa pasta”, ha accompagnato gli alunni nella preparazione di gnocchi freschi, unendo educazione alimentare e inclusione sociale.

Le classi terze, quarte e quinte hanno invece incontrato le Guardie Ecologiche Volontarie del Coordinamento dei PLIS Insubria Olona, partecipando anche ad attività pratiche al Parco dei Platani dedicate alla conoscenza di piante e animali del territorio. Importante anche il contributo della Mensa del Padre Nostro di Castellanza e di Giovanni Limenta dell’azienda Limenta Michele & Figlio di Busto Arsizio, che ha illustrato ai ragazzi il processo di produzione della carta e l’importanza di un corretto riciclo.

Il percorso non si conclude però con la Green Week. Gli alunni delle classi quarte della primaria, insieme agli studenti delle seconde della secondaria, realizzeranno infatti un nuovo murales alla Corte del Ciliegio, proseguendo il progetto artistico iniziato due anni fa per sensibilizzare cittadini e visitatori sui temi ambientali.

Gran finale giovedì 7 maggio alle 20.45 alla Biblioteca Civica di Castellanza con l’incontro “Il tuo piatto cambia il mondo. Ogni scelta pesa”. Ospiti della serata saranno Davide Brambilla, biologo impegnato nel progetto Dream della Comunità di Sant’Egidio, e Giuliano Rancilio, ricercatore e docente del Politecnico di Milano e autore del libro “La dieta amica del clima”. A moderare l’incontro sarà la giornalista Valeria Arini.

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