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mercoledì 29 aprile 2026 | ore 02:12

Pontevecchio Calcio in Promozione: festa grande per Magenta

La squadra conquista il campionato di Prima Categoria al termine di una stagione vissuta da protagonista tra passione, impegno e spirito di gruppo.
Sport - Pontevecchio Calcio 2026

Grande festa a Magenta per il traguardo raggiunto dal Pontevecchio Calcio, che conquista il campionato di Prima Categoria e vola ufficialmente in Promozione. Un risultato costruito settimana dopo settimana grazie a un percorso fatto di determinazione, qualità e grande compattezza di squadra.

La vittoria del campionato rappresenta un momento importante non solo per la società sportiva, ma anche per tutta la città, che ha seguito con entusiasmo il cammino della formazione magentina durante la stagione. Un successo che premia il lavoro della dirigenza, dello staff tecnico, dei giocatori e di tutti coloro che hanno sostenuto il progetto sportivo.

“Congratulazioni al Presidente Battistella, ai giocatori con l’allenatore, a tutto lo staff tecnico. Un risultato meritato, che fa onore a Magenta, e costruito con impegno, solidità e determinazione. Complimenti a nome di tutta la città e grande festa”, ha commentato il sindaco di Luca Del Gobbo.

Parole di soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello: “Congratulazioni al Pontevecchio Calcio per questo straordinario traguardo: la vittoria del campionato e la meritata promozione. Questo successo nasce da passione e tanto impegno. Durante il campionato la squadra si è dimostrata unita e determinata, capace di superare ogni ostacolo con forza e qualità. È una giornata di grande orgoglio per il nostro sport cittadino: complimenti a giocatori, società, staff e tifosi”.

Per il Pontevecchio si apre ora una nuova sfida nel campionato di Promozione, con l’entusiasmo di una realtà sportiva che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi, diventando un punto di riferimento per tanti giovani e appassionati del territorio.

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