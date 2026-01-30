Azzurra Soccorso: servizio 118

Grazie a un'importante donazione è stata acquistata un’ambulanza. Ora il servizio di emergenza-urgenza è attivo per 12 ore al giorno, dalle 9 alle 21, per sette giorni alla settimana.

Dal 1° gennaio l ’Azzurra Soccorso odv di Cuggiono aumenta il servizio 118, entrando a pieno titolo nella rete dell’emergenza sanitaria regionale. Un passaggio importante, che rafforza la presenza di un’associazione nata dal volontariato e cresciuta, anno dopo anno, al servizio della comunità. Dopo aver vinto il bando di zona di Areu, L’Azzurra garantisce ora il servizio di emergenza-urgenza per 12 ore al giorno, dalle 9 alle 21, per sette giorni alla settimana, non più soltanto quelli serali e notturni. Per rendere possibile questo salto di qualità sono stati assunti quattro soccorritori professionisti, con formazione certificata di 120 ore, oltre a un amministrativo part-time che affianca l’organizzazione. “Siamo orgogliosi di aver vinto il bando – sottolinea il presidente Fernando Ranzani – perché premia il lavoro e l’impegno costruiti negli anni. Ci consente di essere ancora più presenti sul territorio, rispondendo a una reale necessità di copertura dell’emergenza”. La convenzione con Areu prevede anche l’arrivo, nei prossimi mesi, di una nuova ambulanza; nel frattempo il servizio viene garantito con i mezzi già in dotazione. Un parco mezzi che racconta bene la dimensione e la vitalità dell’associazione: cinque auto per il trasporto semplice, due veicoli attrezzati per le carrozzine, due ambulanze, presto tre. A muoverli sono una trentina di volontari, tutti formati con corsi da 16 ore, e alcuni con qualifica di 46 ore che consente di operare come barellieri sulle ambulanze. A rendere ancora più significativo l’inizio del 2026 è arrivata anche una maxidonazione da 125mila euro da parte della Pompetravaini spa di Castano. Una cifra importante, che permetterà all’Azzurra di rinnovare e potenziare la propria flotta. “Utilizzeremo questo contributo – spiega ancora Ranzani – per acquistare un’ulteriore ambulanza e una nuova auto per il trasporto semplice, sostituendo i mezzi più obsoleti”. Dietro quel gesto c’è una storia di comunità che vale la pena raccontare. “Non è solo un dono della famiglia Travaini – chiarisce il vicepresidente Federico Travaini – ma di tutta l’azienda. I lavoratori hanno rinunciato a una parte del premio aziendale per destinarlo all’Azzurra Soccorso. Siamo un’azienda familiare attiva da quasi cento anni: qualche anno fa è mancato nostro nonno, che sognava di donare un’ambulanza. In un certo senso abbiamo realizzato quel desiderio. Perché un’impresa non è solo profitto, ma anche restituire qualcosa di utile alla società”. In queste parole c’è il senso più profondo di ciò che sta accadendo: un’associazione che cresce, un servizio che si rafforza, un’azienda e i suoi lavoratori che scelgono di investire nel bene comune. A Castano e nel territorio del Magentino l’emergenza oggi è un po’ più vicina. E dietro ogni sirena che corre, ci sono volti, storie e una comunità che non resta a guardare.

