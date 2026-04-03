Aperte le iscrizioni per le 2000 Pieghe

La 20.000 Pieghe è un “Raid motociclistico”, giunto alla sua XVII edizione, con classifica finale sulle più belle strade italiane.

Sono aperte le iscrizioni alla 20000 Pieghe 2026 che si svolgerà dal 9 al 12 Luglio in un territorio, come ogni anno, diverso dalle edizioni precedenti.

La 20.000 Pieghe è un “Raid motociclistico”, giunto alla sua XVII edizione, con classifica finale, (nel pieno rispetto del codice della strada) sulle più belle strade asfaltate di misto stretto: alcune più note e altre, invece, sconosciute alla maggior parte dei motociclisti.

Un viaggio turistico che quest’anno torna ad essere itinerante e porterà i partecipanti sulle Alpi tra Valle d’Aosta e Piemonte

lungo un meraviglioso percorso studiato, realizzato e scelto con accuratezza dall’organizzatore, è interamente su asfalto: lungo circa 1000 km, è diviso in 3 tappe della durata di un giorno ciascuna.

Partenza da Courmayeur per un bellissimo giro del Monte Bianco passando per diversi passi di montagna, tra cui gli iconici; passo del Gran Sambernardo, il Col de la Forclaz, il Passo del Piccolo San Bernardo.

Il secondo giorno si attraversa più volte il confine Italia Francia passando sugli iconici passi alpini conosciuti in tutto il mondo: Passo del Piccolo San Bernardo, Col Du Mount Cenis, Col de l’Iseran, ecc. fino ad arrivare a Sestriere.

Terzo giorno altrettanto coinvolgente attraversando i passi di montagna più altri d’Europa tra cui; Col de Vars, Col della Bonnet, Col della Lombarda etc. fino a Cuneo dove si concluderà l’edizione del 2026 della 20000 Pieghe.

Un percorso da scoprire dove per guadagnare punti vanno trovati i way point, fare bene le prova di abilità, e rispettare i controlli orari.

Il vincitore guadagnerà il titolo di “MAGNIFICO PIEGATORE”.

Gli utenti che non sono interessati alla classifica ma vogliono conoscere la 20.000 Pieghe, potranno semplicemente seguire il bellissimo percorso tracciato dall’organizzatore, fare i turisti, godere della guida e della scoperta del territorio.

Per coloro che invece amano sfidarsi dovranno partecipare alle prove di abilità che contribuiranno a determinare determineranno oltre alla classifica assoluta le seguenti classifiche:

- Classifica Lady: Riservata alle donne motocicliste conduttrici.

- Classifica di Coppia: Riservata ai conducenti con passeggero.

- Classifiche Pionieri: Rientrano in questa classifica tutti coloro che hanno partecipato ad almeno una delle edizioni della 20.000 Pieghe dall’anno 2009 all’anno 2015

- Classifica a squadre: Riservata ad amici che parteciperanno alla 20.000 Pieghe e si daranno un nome come squadra. Più punti prenderanno i singoli componenti e maggiore sarà il punteggio della squadra (leggere il regolamento).

Alla 20.000 Pieghe possono partecipare tutti e con qualsiasi tipo di moto (da 125 cc in su) e non serve essere dei professionisti, né essere veloci, basta amare andare in moto.

Sito 20000 Pieghe https://www.20000pieghe.it/

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