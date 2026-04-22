Studentato: alcune precisazioni dal Comune

Le precisazioni del Comune di Cuggiono sul progetto dello studentato di Castelletto: "Tale contesto necessita di una approfondita e laica valutazione da parte dell’Amministrazione di tutto ciò che ne consegue".

In merito all'articolo apparso sull'ultimo numero di Logos, occorre precisare che il progetto non è stato discusso con l'amministrazione.

Allo stato dei fatti abbiamo ricevuto qualche settimana fa direttamente dalla Soprintendenza speciale per il PNRR una nota di approvazione, senza allegati documentali che ci sono stati forniti dalla stessa dopo alcuni giorni su esplicita richiesta da parte degli uffici.

Abbiamo nel frattempo incontrato il Promotore (Sodalitas, i progettisti e l’eurodeputato Mantovani) poco più di due settimane fa e in tale occasione ci è stato illustrato il progetto.

Abbiamo chiesto di avere ulteriore documentazione per la valutazione dell'impatto sul territorio della struttura, che prevede uno studentato da 330 posti letto a cui si aggiungerà ulteriore personale per tutte le normali funzioni gestionali e che possiamo ipotizzare in circa ulteriori 30 persone/giorno

Ovviamente, tale contesto necessita di una approfondita e laica valutazione da parte dell’Amministrazione di tutto ciò che ne consegue in termini di inserimento nel contesto abitativo di Castelletto e in particolare della zona su cui si affacciano Il Santa Marta e Villa Clerici soprattutto in termini di spostamenti degli studenti e del relativo personale di servizio e ovviamente quali spazi saranno dedicati alla sosta per gli utenti della struttura.

Osserviamo che una “nuova popolazione” di tale consistenza, è ben maggiore degli attuali abitanti di Castelletto alta e in considerazione anche della fascia di età le relative necessità/esigenze, necessita di una approfondita disamina della situazione in prospettiva futura e di piena operatività dello studentato.

Pertanto, è stato chiesto di conoscere il piano gestionale e il suo sviluppo nel breve, medio e lungo termine, il piano operativo dei trasporti e di come gli studenti si sposteranno, di come saranno gestite le strutture ricettive che si intendono insediare all’interno dello studentato (bar, punto vendita, auditorium ecc.) e infine di come si muoveranno nel loro tempo libero. Queste sono tutte informazioni ora mancanti che non sono solo fondamentali, ma indispensabili per una corretta pianificazione e valutazione dell’intervento e per esprimere una ponderata valutazione.

Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna documentazione in tal senso e, alla data di pubblicazione dell’articolo, i lavori riguardano esclusivamente quanto indicato nei cartelli di cantiere apposti lungo la via al Ponte e sono riferiti a lavori di manutenzione e restauro conservativo.

Pertanto, In attesa di tali informazioni documentali indispensabili per una valutazione seria e puntuale da parte dell’Amministrazione, non abbiamo espresso, al momento, nessuna valutazione sull’iniziativa.

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