meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 17°
Mer, 22/04/2026 - 13:50

data-top

mercoledì 22 aprile 2026 | ore 14:53

Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, assemblea dei soci al Tirinnanzi

Domenica 26 aprile a Legnano l’appuntamento annuale: bilancio solido, crescita e partecipazione al centro della vita cooperativa.
Busto Garolfo - Ingresso sede della BCC

Sono 4.925 i soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate chiamati a partecipare all’assemblea annuale in programma domenica 26 aprile, alle ore 9, al Teatro Tirinnanzi di Legnano. Un momento centrale per la vita della banca, chiamata ad approvare il bilancio 2025 e a condividere risultati e prospettive future, nel segno della partecipazione cooperativa.

L’istituto si presenta all’appuntamento con indicatori di solidità di assoluto rilievo: il CET1 Ratio e il Tier1 Ratio si attestano al 29,27%, il Total Capital Ratio al 30,16% e il Leverage Ratio al 10,39%. Particolarmente significativo anche il dato sulla liquidità, con un Liquidity Coverage Ratio all’813,5% e un Net Stable Funding Ratio al 159,7%, a conferma di una struttura finanziaria robusta e ben equilibrata.

Tra i punti all’ordine del giorno figurano l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell’utile netto, oltre a deliberazioni su governance, politiche di remunerazione e incarichi. Spazio anche al rinnovo delle cariche, con l’elezione del presidente e dei componenti del collegio sindacale per il prossimo triennio.

A rappresentare i vertici del Gruppo sarà presente Francesco Romito, vicedirettore generale vicario e Chief Financial Officer di Bcc Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo Bcc Iccrea, con un percorso professionale che unisce esperienza accademica e competenze nel settore bancario.

Il bilancio 2025 evidenzia risultati positivi: l’utile netto si attesta a 14,4 milioni di euro, mentre gli impieghi medi alla clientela crescono a 883 milioni (+4%). In aumento anche le commissioni nette, pari a 18,1 milioni (+4,88%), capaci di coprire oltre il 104% del costo del personale. Migliora ulteriormente la qualità del credito, con i crediti deteriorati lordi scesi al 2,75% e il rapporto sofferenze/impieghi all’1,35%.

“L’assemblea dei soci è molto più di un passaggio formale – sottolinea il presidente Roberto Scazzosi –. È il momento in cui la nostra comunità cooperativa si ritrova, si confronta e rinnova il proprio patto di appartenenza. È qui che prendono forma i valori che contraddistinguono una banca di credito cooperativo: partecipazione, responsabilità condivisa e attenzione al territorio”.

Sulla stessa linea il direttore generale Roberto Solbiati: “La nostra banca cresce nei fondamentali e dimostra una struttura solida ed equilibrata. La crescita degli impieghi e delle commissioni conferma la fiducia di famiglie e imprese e la capacità di sviluppare un modello sempre più orientato ai servizi e alla relazione con il cliente”.

Un appuntamento che, oltre ai numeri, racconta il valore di una banca radicata nel territorio e capace di guardare al futuro con solidità e visione condivisa.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Crowdfunding Bcc: rush finale per la scuola di musica Jubilate di Legnano per nuove borse di studio
Creditizio - Crowdfunding Bcc
Manca poco per completare il primo progetto di crowdfunding della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate su Ginger. La banca si è impegnata a versare il 30% dell’importo del progetto non appena sarà raggiunto il 70% della raccolta fondi.
Ottobre in Rosa
Busto Garolfo - Ottobre in Rosa 2025, la locandina
“Ogni visita, ogni incontro, ogni camminata rappresenta un passo avanti verso una cultura della prevenzione che non riguarda soltanto il singolo, ma l’intera collettività".
Sound Tracks Blues Festival
Musica - Sound Tracks Blues Festival 2025
La filosofia del festival che si snoda attraverso la scelta selettiva degli artisti per mantenere alto il valore culturale del SoundTracks blues festival.

Invia nuovo commento