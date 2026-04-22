Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, assemblea dei soci al Tirinnanzi

Domenica 26 aprile a Legnano l’appuntamento annuale: bilancio solido, crescita e partecipazione al centro della vita cooperativa.

Sono 4.925 i soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate chiamati a partecipare all’assemblea annuale in programma domenica 26 aprile, alle ore 9, al Teatro Tirinnanzi di Legnano. Un momento centrale per la vita della banca, chiamata ad approvare il bilancio 2025 e a condividere risultati e prospettive future, nel segno della partecipazione cooperativa.

L’istituto si presenta all’appuntamento con indicatori di solidità di assoluto rilievo: il CET1 Ratio e il Tier1 Ratio si attestano al 29,27%, il Total Capital Ratio al 30,16% e il Leverage Ratio al 10,39%. Particolarmente significativo anche il dato sulla liquidità, con un Liquidity Coverage Ratio all’813,5% e un Net Stable Funding Ratio al 159,7%, a conferma di una struttura finanziaria robusta e ben equilibrata.

Tra i punti all’ordine del giorno figurano l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell’utile netto, oltre a deliberazioni su governance, politiche di remunerazione e incarichi. Spazio anche al rinnovo delle cariche, con l’elezione del presidente e dei componenti del collegio sindacale per il prossimo triennio.

A rappresentare i vertici del Gruppo sarà presente Francesco Romito, vicedirettore generale vicario e Chief Financial Officer di Bcc Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo Bcc Iccrea, con un percorso professionale che unisce esperienza accademica e competenze nel settore bancario.

Il bilancio 2025 evidenzia risultati positivi: l’utile netto si attesta a 14,4 milioni di euro, mentre gli impieghi medi alla clientela crescono a 883 milioni (+4%). In aumento anche le commissioni nette, pari a 18,1 milioni (+4,88%), capaci di coprire oltre il 104% del costo del personale. Migliora ulteriormente la qualità del credito, con i crediti deteriorati lordi scesi al 2,75% e il rapporto sofferenze/impieghi all’1,35%.

“L’assemblea dei soci è molto più di un passaggio formale – sottolinea il presidente Roberto Scazzosi –. È il momento in cui la nostra comunità cooperativa si ritrova, si confronta e rinnova il proprio patto di appartenenza. È qui che prendono forma i valori che contraddistinguono una banca di credito cooperativo: partecipazione, responsabilità condivisa e attenzione al territorio”.

Sulla stessa linea il direttore generale Roberto Solbiati: “La nostra banca cresce nei fondamentali e dimostra una struttura solida ed equilibrata. La crescita degli impieghi e delle commissioni conferma la fiducia di famiglie e imprese e la capacità di sviluppare un modello sempre più orientato ai servizi e alla relazione con il cliente”.

Un appuntamento che, oltre ai numeri, racconta il valore di una banca radicata nel territorio e capace di guardare al futuro con solidità e visione condivisa.

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