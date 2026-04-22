Successo per la 2ª Bonsai Exhibition

In Piazza della Libertà una giornata tra arte, natura e passione: in tanti ad ammirare bellezza e stupore di queste piante.

Domenica 19 aprile Arconate ha vissuto una giornata speciale all’insegna della bellezza e della contemplazione. La seconda edizione della “Bonsai Exhibition” ha infatti trasformato Piazza della Libertà in una suggestiva esposizione a cielo aperto, dove protagonisti assoluti sono stati i bonsai, autentiche opere d’arte in miniatura capaci di raccontare storie di pazienza, equilibrio e dedizione.

Fin dalle prime ore del mattino, numerosi visitatori – tra appassionati, curiosi e famiglie – hanno animato il centro del paese, lasciandosi affascinare da queste piccole meraviglie della natura, curate nei minimi dettagli e capaci di trasmettere un senso di armonia e serenità. Un evento che ha saputo unire cultura, estetica e condivisione, regalando momenti di autentico stupore.

“La risposta del pubblico è stata davvero positiva – è stato sottolineato durante la giornata – segno di un interesse crescente verso iniziative che valorizzano il territorio attraverso proposte originali e di qualità”.

Fondamentale il contributo di chi ha reso possibile l’iniziativa: un ringraziamento particolare è stato rivolto all’assessore Maurizio Rolfi per il supporto e a Roberto Marzola, organizzatore dell’evento, per l’impegno e la passione messi in campo.

La Bonsai Exhibition si conferma così un appuntamento capace di crescere e coinvolgere, con l’auspicio di continuare a fiorire anche nelle prossime edizioni, portando ad Arconate nuove occasioni di incontro tra arte, natura e comunità.

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