Sanremo, tornano le Grandi Regate Internazionali

Dal 21 al 23 maggio vele d’epoca, cultura nautica e tradizione. nel Porto Vecchio per una festa aperta al pubblico.

L’eleganza del mare, il fascino senza tempo delle vele d’epoca e la bellezza di imbarcazioni arrivate da diverse nazioni si preparano a regalare uno spettacolo unico nel Porto Vecchio di Sanremo. Da giovedì 21 a sabato 23 maggio 2026 la città ligure ospiterà infatti la seconda edizione delle Grandi Regate Internazionali, appuntamento dedicato alla marineria classica e pensato non solo per gli appassionati, ma anche per chi desidera avvicinarsi a questo mondo da vicino.

L’evento è promosso dallo Yacht Club Sanremo, insieme a Federazione Italiana Vela, Comitato Internazionale del Mediterraneo e Associazione Italiana Vele d’Epoca. Attesi oltre 40 scafi, in un’edizione che si annuncia particolarmente significativa anche per il legame con il cantiere Sangermani, realtà storica con sede a Lavagna, che proprio nel 2026 celebra i 130 anni dalla nascita. Per l’occasione sarà allestita anche una mostra tematica aperta al pubblico, capace di raccontare il valore culturale e artigianale di queste imbarcazioni.

A rendere ancora più ricco il programma ci sarà anche la consolidata sfida gastronomica "Vela & Sapori", arrivata alla quattordicesima edizione, a conferma di un format che unisce sport, territorio e convivialità. "Le Grandi Regate Internazionali saranno una festa dello sport, della cultura nautica e dell’incontro tra equipaggi di varie nazionalità", ha dichiarato Umberto Zocca, Commodoro dello Yacht Club Sanremo. "Nell’anno in cui diverse realtà ultracentenarie continuano a dimostrare grande vitalità, celebriamo traguardi importanti: il CIM compie 100 anni, il nostro Yacht Club Sanremo ne festeggia 106 e il Cantiere Sangermani raggiunge l’invidiabile quota di 130 anni".

La flotta sarà suddivisa in diversi raggruppamenti: Big Boat, Yacht d’Epoca, Yacht Classici, Classic IOR, Open con certificato ORC e Sangermani. È previsto inoltre l’ormeggio gratuito nel Porto Vecchio di Sanremo dal 15 maggio al 1° giugno, un’opportunità che accompagnerà la manifestazione e favorirà la presenza di numerose barche storiche. Nelle giornate tra il 21 e il 23 maggio sono in programma tre regate.

Tra i protagonisti ci saranno anche le unità a vela della flotta storica della Marina Militare, che custodisce un patrimonio prezioso composto da 16 imbarcazioni in legno varate tra il 1858 e il 1986 e utilizzate ancora oggi per l’addestramento velico degli allievi. A Sanremo sono annunciate, tra le altre, Stella Polare del 1965, Chaplin del 1974, Artica II del 1956, che festeggerà i 70 anni dal varo e dalla vittoria nella storica Torbay-Lisbona, e Penelope del 1965 con l’equipaggio della Sezione Velica della Marina Militare della Spezia.

Nutrita anche la presenza di altri celebri Sangermani già iscritti, da Eugenia V a Masa Yume, passando per Julie Mother, Sandra, Huna II, Oliria, Paulena, Samurai, Chin Blu III e Gitana IV, varata per il Barone Edmond de Rothschild. Atteso pure il motoryacht Secondo Pensiero del 1988, concepito ispirandosi agli eleganti yacht degli anni Trenta.

Non mancheranno poi autentici simboli della vela storica internazionale. Ci sarà il cutter aurico Gaudeamus del 1914, protagonista di una vicenda straordinaria nel 1962, quando venne utilizzato per la fuga via mare di una famiglia tedesca dalla Germania Orientale a quella Occidentale. Presenti anche il raffinato Mariella del 1938, autore di oltre venti traversate atlantiche, Il Moro di Venezia I, Resolute Salmon e Bonnie, tutte e tre pronte a celebrare i loro primi cinquant’anni sul mare, oltre all’argentina Matrero, al Sagittarius del 1971 e a Crivizza del 1966.

Sanremo si prepara così ad accogliere una manifestazione che unisce sport, memoria, tradizione e passione. Un evento capace di trasformare il porto in un grande palcoscenico sul mare, dove storia e bellezza continuano ancora oggi a navigare insieme.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!