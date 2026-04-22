La musica entra in classe

Un viaggio tra i cantautori italiani per raccontare emozioni, storie e crescita alle nuove generazioni.

Arriva in libreria “Cantautori nelle scuole – Storia di canzoni d’autore”, il nuovo volume curato da Paolo Talanca, Felice Liperi e Francesco Guarino (Pendragon, 2026, 16 euro), un progetto che unisce musica e didattica con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi alla profondità della canzone d’autore italiana.

Il libro nasce da un’idea semplice ma potente: far raccontare direttamente agli artisti il momento in cui, da giovani, hanno scoperto la forza della musica. Ne emerge una raccolta di testimonianze autentiche, firmate da grandi nomi come Francesco Guccini, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia, Luciano Ligabue, Jovanotti, Carmen Consoli, Brunori Sas e molti altri. Voci diverse, generazioni differenti, ma un filo comune: la musica come esperienza capace di lasciare il segno.

Non si tratta però solo di una raccolta di ricordi. Il volume è stato pensato anche come strumento concreto per la scuola. Accanto ai racconti, trovano spazio schede didattiche ed esercizi realizzati da un gruppo di redattori composto da insegnanti e professionisti della musica. Un lavoro costruito con attenzione per offrire agli studenti percorsi di comprensione, riflessione e produzione, adattabili sia alla scuola secondaria di primo grado sia a quella di secondo grado.

“È importante che di canzoni e di scuola si occupi chi le conosce davvero”, è l’idea alla base del progetto. Per questo il libro si propone come supporto per i docenti, ma anche come occasione per stimolare nei giovani uno sguardo più consapevole e curioso verso la musica che ascoltano.

Il percorso si arricchisce anche di approfondimenti più avanzati, come l’analisi firmata da Vinicio Capossela sulle canzoni di Paolo Conte, che rappresenta un vero e proprio punto di arrivo, capace di coniugare passione e studio in chiave quasi accademica.

Quello che prende forma è una sorta di “atlante emotivo” della canzone italiana: storie personali, dischi consumati, scoperte improvvise. Un mosaico di esperienze in cui la musica diventa linguaggio universale, capace di formare e orientare.

Pensato per entrare nelle aule ma destinato ad andare oltre, “Cantautori nelle scuole” apre un dialogo tra generazioni e invita ogni lettore a riconoscersi nelle parole degli altri, fino a trovare la propria voce.

Perché, in fondo, ogni storia musicale comincia sempre così: da una canzone ascoltata al momento giusto. E mai dimenticata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!