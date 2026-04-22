Ponti di primavera tra storia e bellezza

Con A35 Brebemi tornano le Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali. Occasioni a due passi da casa per riscoprire il territorio lombardo.

Con l’arrivo dei ponti primaverili, la Lombardia si apre a nuove opportunità di scoperta all’insegna della cultura e della bellezza diffusa. Dopo il successo di Pasquetta, tornano infatti le “Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali”, un’iniziativa che invita a mettersi in viaggio – anche solo per una giornata – alla scoperta di luoghi ricchi di storia, spesso poco conosciuti ma di grande fascino.

Le prossime aperture straordinarie sono in programma sabato 25 aprile, venerdì 1° maggio, domenica 3 maggio e lunedì 2 giugno, coinvolgendo ben 23 località distribuite tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Un calendario che si inserisce perfettamente in un periodo dell’anno caratterizzato da festività ravvicinate, ideali per brevi fughe dal quotidiano senza la necessità di lunghi spostamenti.

È proprio il turismo di prossimità a essere protagonista: un modo di viaggiare sempre più apprezzato, che unisce sostenibilità, qualità dell’esperienza e valorizzazione del territorio. Il circuito promosso da Pianura da Scoprire rappresenta una proposta concreta in questa direzione, offrendo itinerari personalizzabili tra castelli, dimore storiche e borghi fortificati, arricchiti da visite guidate, eventi, rievocazioni e attività pensate per tutte le età.

Un format ormai consolidato, capace di attirare ogni anno oltre 20mila visitatori e di generare un interesse crescente anche online, con numeri che superano il milione di visualizzazioni. Segno di una voglia diffusa di riscoprire un patrimonio culturale accessibile, autentico e vicino.

A rendere ancora più semplice l’esperienza contribuisce A35 Brebemi, main sponsor dell’iniziativa, che si conferma un’infrastruttura strategica per collegare rapidamente Milano, Brescia e l’intera media pianura lombarda. “Nei prossimi ponti di primavera, A35 Brebemi si conferma il collegamento ideale per raggiungere in modo comodo, rapido e sicuro i luoghi della cultura diffusa della pianura lombarda”, spiega il direttore generale Matteo Milanesi. “In un momento in cui si scelgono mete vicine, è fondamentale garantire connessioni efficienti che valorizzino il territorio”.

Un concetto condiviso anche da Giuseppe Togni, presidente di Pianura da Scoprire: “La rete di 23 località tra castelli, palazzi e borghi medievali permette di aprire al pubblico luoghi ricchi di arte e storia, spesso poco accessibili. La collaborazione con A35 Brebemi rafforza questa rete e contribuisce a far conoscere un patrimonio ancora tutto da scoprire”.

Per chi è alla ricerca di un’idea diversa per i prossimi giorni di festa, tra cultura, paesaggio e tradizione, le “Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali” rappresentano un’occasione concreta per vivere il territorio con occhi nuovi, riscoprendo il valore delle bellezze di casa nostra.

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