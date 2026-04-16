Riapre la passerella

Dopo 85 giorni di lavori torna accessibile il collegamento per attraversare il canale Villoresi.

Dopo quasi tre mesi di interventi, torna finalmente fruibile la passerella pedonale sul canale Villoresi ad Arconate, punto di collegamento strategico tra le due sponde e riferimento quotidiano per cittadini e appassionati di mobilità dolce. La riapertura segna un passaggio importante non solo per la sicurezza, ma anche per la qualità degli spazi pubblici del territorio. L’intervento si è reso necessario a causa delle condizioni ormai critiche della struttura, segnata dal tempo e da evidenti problemi legati al ristagno dell’acqua, che avevano compromesso la stabilità della passerella. “È stato un lavoro piuttosto intenso, eravamo al limite”, ha spiegato il sindaco Mario Mantovani, sottolineando come la priorità fosse garantire sicurezza e continuità negli spostamenti. Oggi la nuova passerella si presenta completamente rinnovata, progettata con soluzioni moderne in grado di favorire il corretto deflusso dell’acqua piovana ed evitare il ripetersi delle criticità del passato. Un’opera che restituisce ai cittadini un’infrastruttura funzionale e più sicura, inserita in un contesto di valorizzazione complessiva del territorio. I lavori, seguiti dal Comune con il coinvolgimento dell’ufficio tecnico e dell’assessore Maurizio Rolfi, rappresentano infatti solo il primo passo di un progetto più ampio, sostenuto anche da Regione Lombardia, che punta a rafforzare la mobilità ciclabile e sostenibile. Nel piano futuro sono previsti ulteriori interventi lungo il canale Villoresi, tra cui il rinnovo delle balaustre di protezione e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con un investimento complessivo significativo. L’obiettivo è chiaro: trasformare queste aree in spazi sempre più vivibili, sicuri e rappresentativi per tutta la comunità.

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