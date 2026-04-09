Cristiano De André porta in tour l’eredità di Fabrizio

Da domani al via il “Best Of Tour 2026” tra memoria e attualità. Un viaggio musicale che racconta un patrimonio senza tempo.

Parte domani, venerdì 10 aprile, il nuovo tour di Cristiano De André, intitolato “De André canta De André Best Of Tour 2026”, un progetto che attraverserà i palchi di tutta Italia e che promette di emozionare ancora una volta il pubblico con un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana.

Al centro dello spettacolo c’è l’omaggio a Fabrizio De André, figura simbolo della canzone d’autore, le cui opere continuano a parlare alle nuove generazioni con sorprendente attualità. Cristiano, considerato l’erede più autentico di questo patrimonio artistico, accompagna gli spettatori in un percorso intenso tra le canzoni più amate, reinterpretate con rispetto e sensibilità.

Il tour rappresenta un ulteriore capitolo di un progetto consolidato negli anni, che ha già visto la pubblicazione di quattro album e una lunga serie di concerti sold out in tutta Italia. Un successo costruito passo dopo passo, grazie alla capacità di mantenere vivo lo spirito originale delle opere, arricchendole al tempo stesso con nuove sfumature sonore.

Sul palco, insieme a Cristiano De André, una formazione di musicisti di grande esperienza: Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria. Lo stesso Cristiano si conferma polistrumentista completo, alternandosi tra chitarra acustica e classica, pianoforte, violino e bouzouki, dando vita a uno spettacolo coinvolgente e ricco di suggestioni.

Non si tratta solo di un concerto, ma di un vero e proprio racconto musicale, capace di intrecciare memoria, emozione e riflessione. Un’occasione per riscoprire testi e melodie che continuano a parlare al presente, ricordandoci quanto la musica possa essere strumento di cultura, identità e condivisione.

I biglietti sono già disponibili in prevendita e l’attesa è alta per un tour che si preannuncia tra i più significativi della stagione musicale italiana.

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