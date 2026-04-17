Ligabue torna in libreria: “Fuori e dentro il borgo”

Dal 5 maggio una nuova edizione rivista e ampliata del primo libro dell’artista. Un viaggio tra memoria, provincia e storie che parlano ancora al presente.

A trent’anni dalla sua prima pubblicazione, torna in libreria “Fuori e dentro il borgo”, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata disponibile dal 5 maggio per Mondadori.

Un ritorno atteso, soprattutto per chi negli anni ha imparato ad amare questo volume diventato ormai introvabile. Oggi, invece, si ripresenta come un’occasione preziosa per riscoprire uno dei tasselli più autentici dell’universo narrativo di Ligabue, capace di parlare a più generazioni.

Nel libro, l’artista accompagna il lettore attraverso cinquanta storie che raccontano la sua Correggio: episodi, personaggi e atmosfere che restituiscono il sapore della provincia e il valore delle radici. Tra le pagine emergono temi profondi e universali – la libertà, l’adolescenza, i legami familiari, il bisogno di appartenenza – gli stessi che da sempre attraversano anche la sua musica.

Questa nuova edizione si arricchisce di contenuti inediti e di una riflessione sul valore della scrittura e della creatività, vissute come espressione libera e personale. A completare il volume, anche la sceneggiatura integrale di “Radiofreccia”, il film tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue, insieme ad altri contributi che rendono questa versione ancora più completa e significativa.

Un libro che non è solo una raccolta di racconti, ma uno sguardo su una stagione della vita e su un immaginario collettivo che continua a parlare al presente. “Fuori e dentro il borgo” torna così a essere un ponte tra passato e futuro, tra memoria e identità.

La prima presentazione ufficiale si terrà lunedì 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, alle 18.30, in un incontro con Andrea Delogu. Un appuntamento che segna simbolicamente il ritorno pubblico di un’opera amatissima.

Una seconda presentazione è già in programma per il 12 luglio a Correggio, città simbolo della narrazione ligabuiana.

Il volume è già preordinabile da oggi, venerdì 17 aprile, e sarà disponibile in tutte le librerie dal 5 maggio: un invito a tornare, ancora una volta, dentro e fuori quel borgo che continua a raccontare qualcosa di ciascuno di noi.

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