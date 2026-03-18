Incertezze verso il voto

Liste ancora in ritardo in vista del voto amministrativo di fine maggio: solo Crespi ufficiale, ma non la sua lista; centro sinistra in attesa tra continuità tra gli attuali assesori e novità.

Il conto alla rovescia verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio è iniziato, ma a Cuggiono il quadro politico resta ancora incompleto. A poco più di due mesi dal voto, infatti, le liste e i candidati tardano ad essere ufficializzati, lasciando spazio a riflessioni, confronti e anche a qualche incertezza.

Ad oggi, l’unico nome già reso noto è quello di Riccardo Crespi, indicato come candidato sindaco per il centro destra. Una candidatura che rappresenta il primo tassello di una competizione ancora tutta da costruire, anche perché non è stato ancora ufficializzato il nome del gruppo che lo sosterrà, né la composizione della squadra. Alla presentazione è stato confermato il sostegno dei partiti di centro destra ma andrà capito l'eventuale apporto dei civici di Agorà.

Sul fronte opposto, quello del centro sinistra attualmente alla guida del paese con il sindaco Giovanni Cucchetti, il dibattito è ancora aperto. Non è stato infatti comunicato chi raccoglierà il testimone dell’attuale Amministrazione: se una figura interna, in continuità con il percorso avviato negli ultimi anni, oppure un volto nuovo capace di interpretare una fase diversa per il paese.

Incertezza anche sulla composizione della proposta politica. Se da un lato il riferimento resta quello di “Cuggiono Democratica”, dall’altro si stanno facendo strada ipotesi di un allargamento a gruppi civic, che stanno animando il confronto interno e stimolando una riflessione più ampia sul futuro della comunità.

Un quadro ancora in evoluzione, dunque, che riflette tempi e dinamiche tipiche delle realtà locali, dove il dialogo tra persone e gruppi gioca un ruolo decisivo. Nelle prossime settimane si attende un’accelerazione, con la definizione delle candidature e dei programmi che accompagneranno i cittadini verso una scelta importante per il futuro di Cuggiono.

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