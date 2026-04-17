Crescere cittadini consapevoli

Una giornata tra Costituzione e legalità: studenti protagonisti con Carabinieri e Polizia Locale: educazione civica che diventa esperienza concreta.

Si è svolta giovedì 16 aprile a Boffalora sopra Ticino la “Giornata di cittadinanza e Costituzione”, un momento formativo dedicato ai temi dell’educazione civica che ha coinvolto gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado “I. Montanelli”. Un’iniziativa significativa, già avviata lo scorso anno, che conferma l’impegno della comunità nel formare cittadini sempre più consapevoli e responsabili.

Nel corso della mattinata, i ragazzi hanno potuto confrontarsi direttamente con i Carabinieri, rappresentati dal Maresciallo Simone M., e con gli agenti della Polizia Locale. Due i percorsi principali proposti: da un lato, i Carabinieri hanno guidato una riflessione sul significato dell’Inno d’Italia e sui valori della Costituzione, stimolando il dialogo e la partecipazione attiva; dall’altro, la Polizia Locale ha affrontato i temi dell’educazione stradale, approfondendo le principali norme del codice della strada e promuovendo una cultura della sicurezza e del rispetto reciproco.

All’iniziativa hanno preso parte anche il Dirigente scolastico Alessandra Moscatiello e il sindaco Sabina Doniselli, a testimonianza del valore educativo e civico dell’evento per tutta la comunità. Le attività, organizzate a rotazione tra le classi, hanno alternato momenti di confronto, riflessione e produzione grafica, mettendo al centro il tema del diventare cittadini attivi e consapevoli, capaci di riconoscere il valore del vivere comune.

Particolarmente emozionante il momento conclusivo: i Carabinieri hanno donato alla scuola la bandiera italiana, poi issata mentre gli studenti hanno intonato l’Inno di Mameli, in un clima di grande partecipazione e coinvolgimento.

“Questa mattina ha rappresentato un momento importante di incontro e crescita per tutte le ragazze e tutti i ragazzi – ha commentato il sindaco Sabina Doniselli –. Parlare di educazione civica, legalità ed educazione stradale significa costruire insieme le basi di una società più consapevole e responsabile. I ragazzi hanno dimostrato curiosità e attenzione, comprendendo come le regole non siano limiti, ma strumenti di libertà e convivenza civile”.

Il progetto proseguirà anche nei prossimi mesi e si concluderà il 5 giugno presso la sala del Parco Mylius, dove i Carabinieri assegneranno una borsa di studio agli studenti dell’Istituto “E. De Amicis” che si distingueranno per la qualità delle riflessioni sui temi affrontati.

Un percorso che dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale la collaborazione tra scuola, istituzioni e forze dell’ordine per accompagnare le nuove generazioni nella crescita, rafforzando il senso di appartenenza e la responsabilità verso la propria comunità.

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