Giovani artisti per la pace: IMA protagonista al Lions Day

Diciassette studenti premiati al concorso “Poster per la Pace” e uno sguardo già rivolto alla Camminata del 16 maggio.

Un messaggio semplice ma potente, quello della pace, capace di unire creatività, impegno e sensibilità. È quanto hanno saputo trasmettere gli alunni delle classi terze della scuola secondaria dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza, protagonisti al Lions Day di domenica 12 aprile.

In occasione dell’iniziativa promossa dai Lions Club Castellanza Malpensa, Gorla Valle Olona e Leo Club Liuc, con il patrocinio della Città di Castellanza, i ragazzi hanno partecipato al concorso “Poster per la Pace”, ottenendo un riconoscimento significativo: ben diciassette elaborati sono stati premiati con una menzione speciale, a testimonianza della qualità e della profondità dei lavori presentati.

Tra questi, si è distinto in modo particolare il poster di Diego Distefano (classe 3^A), premiato per l’originalità del messaggio. “Nel disegnare il mio poster ho cercato di ideare un’immagine che rappresentasse una trasformazione. Partendo dal profilo di un fucile, simbolo di guerra, ho completato l’immagine con la colomba simbolo riconosciuto da tutti come portatrice di pace: la versione migliore di noi!”, ha spiegato.

L’evento è stato anche un’importante occasione per presentare la prossima Camminata per la Pace, in programma il 16 maggio. Una giornata interamente dedicata al tema, che coinvolgerà la Biblioteca Civica di Castellanza e si concluderà tra Piazza San Magno e il Centro Prepositurale di Legnano. Protagonisti saranno ancora una volta gli studenti delle classi terze, impegnati nella realizzazione di attività e nella mostra “La Pace. Costruiamo insieme un nuovo paradiso”, patrocinata anche dalla Fondazione Pistoletto.

Un percorso educativo che mette al centro i ragazzi, rendendoli promotori attivi di valori universali. Attraverso l’arte, il confronto e la partecipazione, la pace non resta solo un ideale, ma diventa esperienza concreta, da costruire insieme, giorno dopo giorno.

Ecco i nomi degli studenti premiati: Daniele Calini, Edoardo Veronelli, Alberto Rivolta, Giulia Grimoldi, Vittoria Rampinini, Alessia Montresor, Asia Gianazza, Giorgia Lamperti (classe 3^A); Ilaria Banfi, Sofia Bonu, Beatrice Monticelli, Leonardo Facchetti, Aurora Colucci, Pietro Cantadori, Isabella Abruzzo, Greta Colombo, Raffaele Fontana (classe 3^B).

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