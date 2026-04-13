Anticipazioni di lista

Centrodestra e civiche scoprono le carte: nasce la lista “Crespi Sindaco”. Ecco i primi nomi che iniziato a emergere della lista.

Manca circa un mese e mezzo al voto amministrativo a Cuggiono e il quadro politico locale inizia a prendere forma in modo sempre più definito. Dopo la presentazione di Riccardo Crespi come figura di garanzia e candidato sindaco, il centrodestra insieme alle liste civiche che lo sostengono compie un nuovo passo avanti, ufficializzando anche il nome della lista: “Crespi Sindaco – Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto”.

Un nome che richiama chiaramente l’obiettivo dichiarato della coalizione: un percorso di rinnovamento per il paese e per la frazione di Castelletto, puntando su una squadra che unisca esperienza e nuove energie.

In questi giorni iniziano infatti ad emergere anche i primi nomi che andranno a comporre la lista. Tra i candidati figurano Massimo Mattiello, la dottoressa Tiziana Candiani, un’insegnante della scuola secondaria di primo grado, Stefano Baroli e Alberto Soncin.

Un mix di profili civici e volti già conosciuti in paese, che lascia intravedere la volontà di costruire una proposta amministrativa radicata nel territorio e attenta alle diverse sensibilità della comunità.

La campagna elettorale entra così nel vivo, con le prime squadre che si delineano e i programmi che, nelle prossime settimane, saranno chiamati a confrontarsi direttamente con i cittadini. Cuggiono si avvia verso un appuntamento importante, in cui idee, persone e visioni per il futuro del territorio saranno al centro del dibattito pubblico.

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