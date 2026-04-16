Vandalismi al cimitero

Gesti inaccettabili nelle scorse notti: tombe danneggiate e comunità scossa. Indignazione tra i cittadini: “Un luogo sacro che merita solo rispetto”.

Buscate si è risvegliata con un profondo senso di amarezza dopo gli episodi di vandalismo avvenuti nelle scorse notti all’interno del cimitero comunale. Alcune tombe sono state danneggiate, con segni evidenti di incuria e gesti che hanno colpito nel profondo non solo i familiari dei defunti, ma l’intera comunità.

A denunciare l’accaduto sono stati diversi cittadini, tra cui chi ha trovato la tomba dei propri cari deturpata. “Com’è possibile che ancora oggi esistano persone che facciano cose di questo tipo in un luogo che merita solo rispetto e tranquillità” è lo sfogo condiviso da una residente, che ha visto colpita anche la sepoltura dei propri bisnonni materni. Una testimonianza che racconta tutta la rabbia e il dolore per un gesto difficile da comprendere.

Il cimitero rappresenta da sempre uno spazio di raccoglimento, memoria e silenzio. Proprio per questo, quanto accaduto assume un significato ancora più grave, perché va a colpire un luogo simbolico per la comunità, dove il rispetto dovrebbe essere assoluto.

Non si tratterebbe di un episodio isolato: più tombe, infatti, sarebbero state oggetto di danneggiamenti, segno di un’azione diffusa che lascia sgomenti. Ora si attende di fare piena luce sull’accaduto e di individuare i responsabili, affinché simili gesti non si ripetano.

Nel frattempo, resta forte l’appello dei cittadini al senso civico e al rispetto dei luoghi comuni, soprattutto quelli legati alla memoria e agli affetti più profondi. Perché una comunità si misura anche da come custodisce i propri ricordi e i propri spazi più delicati.

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